Пользователей WhatsApp на Android предупредили об угрозе слежки

Владельцы смартфонов на базе Android, которые пользуются мессенджером WhatsApp версии до 2.21.4.18, подвергаются угрозе удаленного взлома. Хакеры могут получить доступ к переписке и начать слежку за пользователем или вмешаться в диалог двух пользователей с целью обмана.

Об этой уязвимости сообщили на сайте IT-компании Сensus IT Security Works. Особенность обмена конфиденциальных данных между пользователями в версиях до 2.21.4.18 WhatsApp для Android позволяет хакерам с легкостью получить возможность удаленного доступа.

Всем пользователям мессенджера этой версии на Android специалисты Census рекомендовали обновить приложение до версии 2.21.4.18 или выше. Обнаруженная уязвимость, как отметили эксперты, является серьезной проблемой с точки зрения безопасности данных.

Любой, имеющий аккаунт WhatsАрр, может остаться без учетной записи из-за уязвимости приложения, рассказал эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович. Он также назвал способы защиты своих данных в популярном мессенджере.