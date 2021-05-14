WhatsApp стал навязчиво напоминать о необходимости принять новые правила передачи данных

WhatsApp теперь стал делать постоянные напоминания о том, что с 15 мая в силу вступают новые правила передачи данных. Об этом сообщила телерадиокомпания Би-би-си.

Изменения касаются способов взаимодействия компании с клиентами. С тех пор, как о них было объявлено в январе, высказывались опасения о перспективе расширения обмена данными с Facebook, который является материнской компанией WhatsApp. Однако утверждается, что этого не случится.

Представители WhatsApp заявили, что большая часть из всех двух миллиардов пользователей приложения уже приняла нововведение. Те же, кто это не сделает, будут ограничены в функционале. Например, они не смогут видеть списки чатов, также появятся проблемы с получением сообщений и с видеозвонками.

Издание написало, что далеко не всем пользователям WhatsApp понравились анонсируемые изменения. В январе некоторые даже пригрозили бойкотировать приложение. Тогда у мессенджеров Telegram и Signal были рекордные загрузки.

Сообщения WhatsApp защищены сквозным шифрованием, поэтому их можно читать только на устройствах отправителя и получателя, отметили в компании.

Однако ранее WhatsApp сообщил, что может делиться данными с другими компаниями Facebook. В частности, другие организации имеют доступ к номеру телефона и другой указанной при регистрации информации пользователя, IP-адресу, который указывает на местоположение подключения пользователей к Интернету. Кроме того, есть информация о телефоне пользователя, включая марку, модель и мобильную компанию. Раскрываются любые платежи и финансовые операции, совершенные через WhatsApp.

Однако, по данным издания, это не относится к Европе и Великобритании, где существуют различные законы о конфиденциальности.