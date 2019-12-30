Мусор с полигонов отправится на переработку. Как работают современные КПО в Подмосковье

После закрытия мусорных полигонов все отходы будут перераспределены на новые комплексы по их переработке. Такие КПО сейчас активно строят в Московской области.

Источник фото: пресс-служба МинЖКХ Московской области

Так, коммунальные отходы с закрытого полигона ТКО «Воловичи» в Коломне перераспределятся и пойдут на новый современный КПО «ЮГ». С закрытых полигонов «Каргашино» в Мытищах и «Непейно» в Дмитровском округе — на КПО «Прогресс» в Рошале и «ЮГ» в Коломне. Мусор с полигона «Егорьевский» будет перенаправлен на КПО «Восток» в Егорьевском округе.

Источник фото: телеканал «360»

«На новых КПО весь поступающий объем отходов будет рассортирован, из 100% поступающих на КПО отходов на предприятии будут отбирать 20% вторичных материалов (стекло, макулатура, металл, полимеры) и 30% отходов, пригодных для компостирования. Таким образом, благодаря сортировке, объем отходов, отправляемых на высокотехнологичные карты размещения, будет сокращен минимум наполовину», — отметили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Помимо многоступенчатой системы сепарации поступающего мусора, на новых комплексах по переработке отходов установлены уникальные станции компостирования пищевых отходов, которые позволят в ускоренном режиме термически обеззараживать органический мусор при температуре не менее 55 градусов Цельсия с одновременным окислением органического субстрата.

Источник фото: пресс-служба МинЖКХ Московской области

Благодаря современному оборудованию, оптическим сепараторам, конвейерам и уникальным технологиям сортировки на новых предприятиях отходы будут перерабатываться без вреда для окружающей среды.

Источник фото: пресс-служба МинЖКХ Московской области

На всех КПО установлены современные очистные сооружения, которые не позволяют фильтрату попадать в почву. При этом вся органика будет переработана в компост и направлена на сельскохозяйственные нужды. Полезные твердые фракции: пластик, стекло, бумага и железо — приобретут вторую жизнь в рециклинге, неперерабатываемый мусор станет RDF-топливом для энергетических и промышленных предприятий.

В Подмосковье активно строится новая комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами, уже работает пять новых КПО. Всего будет работать 12 новых современных комплексов.

Источник фото: телеканал «360»

По самым современным технологиями уже строится четыре завода по термической переработке отходов. Также подмосковные жители активно вовлечены в раздельный сбор отходов, благодаря чему более одного миллиона тонн отсортированного мусора не попало в землю, а пошло непосредственно на вторичную переработку.

Общая площадь закрытых в этом году мусорных полигонов составляет более 60 гектаров. На сегодняшний день в Московской области закрыто 28 полигонов ТБО из 39. Оставшиеся 11 полигонов будут закрыты к 2021 году, два из которых в следующем году будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов.