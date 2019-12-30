Мусор с полигонов отправится на переработку. Как работают современные КПО в Подмосковье
Так, коммунальные отходы с закрытого полигона ТКО «Воловичи» в Коломне перераспределятся и пойдут на новый современный КПО «ЮГ». С закрытых полигонов «Каргашино» в Мытищах и «Непейно» в Дмитровском округе — на КПО «Прогресс» в Рошале и «ЮГ» в Коломне. Мусор с полигона «Егорьевский» будет перенаправлен на КПО «Восток» в Егорьевском округе.
«На новых КПО весь поступающий объем отходов будет рассортирован, из 100% поступающих на КПО отходов на предприятии будут отбирать 20% вторичных материалов (стекло, макулатура, металл, полимеры) и 30% отходов, пригодных для компостирования. Таким образом, благодаря сортировке, объем отходов, отправляемых на высокотехнологичные карты размещения, будет сокращен минимум наполовину», — отметили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Помимо многоступенчатой системы сепарации поступающего мусора, на новых комплексах по переработке отходов установлены уникальные станции компостирования пищевых отходов, которые позволят в ускоренном режиме термически обеззараживать органический мусор при температуре не менее 55 градусов Цельсия с одновременным окислением органического субстрата.
Благодаря современному оборудованию, оптическим сепараторам, конвейерам и уникальным технологиям сортировки на новых предприятиях отходы будут перерабатываться без вреда для окружающей среды.
На всех КПО установлены современные очистные сооружения, которые не позволяют фильтрату попадать в почву. При этом вся органика будет переработана в компост и направлена на сельскохозяйственные нужды. Полезные твердые фракции: пластик, стекло, бумага и железо — приобретут вторую жизнь в рециклинге, неперерабатываемый мусор станет RDF-топливом для энергетических и промышленных предприятий.
В Подмосковье активно строится новая комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами, уже работает пять новых КПО. Всего будет работать 12 новых современных комплексов.
По самым современным технологиями уже строится четыре завода по термической переработке отходов. Также подмосковные жители активно вовлечены в раздельный сбор отходов, благодаря чему более одного миллиона тонн отсортированного мусора не попало в землю, а пошло непосредственно на вторичную переработку.
Общая площадь закрытых в этом году мусорных полигонов составляет более 60 гектаров. На сегодняшний день в Московской области закрыто 28 полигонов ТБО из 39. Оставшиеся 11 полигонов будут закрыты к 2021 году, два из которых в следующем году будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов.