Сожжение в восточном стиле

Учиться в любом деле нужно у лучших. Именно такого принципа решили придерживаться в Московской области, когда начали менять индустрию обращения с отходами. Власти региона обратили внимание на Японию. Еще 40 лет назад в стране происходил настоящий мусорный коллапс, так как на маленькой территории было достаточно большое количество свалок. Сегодня это одна из самых чистых стран мира. О том, как Подмосковье перенимает восточный опыт, — в материале «360».

Энергия из мусора

Московская область по борьбе с мусором очень похожа на Японию несколько лет назад. С таким заявлением выступил на Восточном экономическом форуме премьер-министр Синдзо Абэ. Он рассказал, что его стране удалось избавиться от свалок путем строительства заводов по переработке отходов. В июле этого года группа компаний Hitachi Zosen начнет строить такие же предприятия в Подмосковье. Это поможет региону избавиться от свалок.

Всего планируется построить четыре завода, которые будут перерабатывать 7600 тонн мусора ежедневно.

«Одновременно они будут производить электроэнергию», — заявил Абэ.

Опыт Японии в плане обращения с отходами уникален, и в Московской области его внимательно изучили, прежде чем начали работать над изменением собственной системы обращения с отходами, рассказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

«Нас учили японские специалисты, показывали документальные фильмы, когда гавань Токийского залива на метр была покрыта отходами. Рассказали про опыт, когда Япония строила до 100 заводов по термической обработке отходов в год. И сегодня фактически свела захоронения к нулю. Мы идем по тому же принципу», — рассказал он.

Сегодня в Московской области холдинг РТ-Инвест строит первый из четырех заводов с использованием технологий, которые предоставила компания Hitachi Zosen.

Весь процесс контролируют японские специалисты. Они же намерены внимательно изучить весь технологический цикл, когда завод начнет работать. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, с представленными технологиями уже познакомили экспертов и общественников.

«Хорошо, что сегодня всему широкому общественному мнению была сообщена официальная позиция японского руководства: что это не какие-то эксперименты или опыты в Московской области, а современная технология, которая пришла к нам из Японии», — отметил Евгений Хромушин.

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Он добавил, что специалисты уже приступили к строительству второго завода. Работы по возведению всех четырех производств закончатся в конце 2024 года.

Министр рассказал, что с поступающим на завод мусором будут обращаться следующим образом. 20% отправят на вторичное производство. Остальное — это органика и так называемое высокоэффективное твердое топливо из твердых коммунальных отходов (RDF: Refuse-derived fuel). Пока органика бродит в специальных ваннах, RDF накапливают в специальных чашах для переработки.

«Как только начнут работать заводы, мы сможем перемещать отходы туда и превращать их в электрическую энергию, которая будет производиться этими предприятиями», — пояснил он. Хромушин заявил, что всю получаемую электроэнергию выставят на продажу, чтобы компенсировать затраты на строительство предприятий.

Подмосковье — пример для страны

Япония — мировой лидер по сортировке и работе с отходами, поэтому похвала от Синдзо Абэ говорит о многом. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

«Премьер-министр Японии Абэ, страны, которая является лидером по обращению с отходами, похвалил именно Московскую область из регионов Российской Федерации в этом направлении. Это, я считаю, достойно уважения», — пояснил он.

Он отметил, что Московская область первой стала работать над изменением системы обращения с отходами, когда реформа только началась. Никакие проблемы и сложности власти не напугали, и они просто включились в эту работу. И результаты уже видны: сократилось количество полигонов, идет строительство предприятий по обращению с отходами.

«Сейчас Московская область задает тон всей стране своими примером по созданию комплексов биокомпостирования и по строительству заводов термической обработке мусора. По государственному проекту „Экология“ таких производств по всей России должно стать более 200. Поэтому многие регионы сейчас смотрят на Московскую область и пытаются все это перенимать», — отметил эксперт.

Такой же путь прошли Япония и Германия, которым также пришлось отвечать на вопросы населения 10, 20, 30 лет назад. «Самые современные заводы должны появиться на территории Московской области. Это станет примером для всех других регионов», — отметил Губайдуллин.

Победа над мусором в Японии

Источник фото: Flickr

Восстановление после Второй мировой войны и достаточно быстрый подъем экономики обернулись для Японии во второй половине прошлого века мусорным коллапсом. Еще в 70−80-е годы на тротуарах Токио лежали огромные мусорные кучи, через которые пробирались пешеходы. Маленькая территория страны не давала возможности для расширения свалок, и власти начали законодательно регулировать правила обращения с отходами и их утилизацией.

Работа над уничтожением мусора продолжается до сих пор, и каждый раз методы становятся все более инновационными. Если нельзя выбросить, значит, надо переработать или сжечь — по такому принципу начала формироваться новая технология.

Каждый японец сортирует мусор по четырем принципам: сгораемый, несгораемый, перерабатываемый и крупный. Практически все, что не горит, отправляют на переработку. А остальное везут на специальный завод по переработке отходов. Все отходы уничтожают в печах, где температура составляет 850 градусов.

Дымовые газы, которые образуются при сжигании, используют для выработки пара, который идет на производство электричества. Перед тем как остатки газа выпустить в атмосферу, его трижды очищают. Золу, которая осталась от сожженного мусора, перерабатывают для строительных материалов. Все это происходит на территории одного завода, где большую часть составляют очистные сооружения.

Методы Японии начинают использовать во всем мире. Скоро на такой способ обращения с отходами перейдет и Московская область.