Суд разлучил Зеленского с русским языком. Но украинский он знает плохо и редко его использует

Верховный суд Украины запретил Владимиру Зеленскому говорить на русском на официальных мероприятиях. Ранее президент частенько переходил на язык Пушкина и Тургенева в общении с журналистами, а однажды показал, что в смартфоне также использует русский.

Иск к Зеленскому подал житель Украины, которому не понравилось, что президент говорил на русском на форуме интернет-деятелей iForum-2019. Сначала требования истца отклонили, но украинец не унимался и подал апелляцию. Ее удовлетворил Верховный суд.

«Я — русскоязычный президент Украины»

Летом 2020 года Зеленский похвастался тем, что регулярно занимается спортом. Свои достижения он записывает в приложение на смартфоне, которое использует на русском языке. Президент сам показал скриншот с телефона, на котором журналисты не обнаружили ни одного украинского слова.

В сентябре прошлого года Владимир Зеленский в разговоре с российскими журналистами также перешел на русский язык. Видимо, оговорился, когда услышал родную речь. Корреспонденты канала «Россия 1» спросили Зеленского, давил ли на него лидер США Дональд Трамп. На это президент ответил, что это может сделать лишь его шестилетний сын. На следующем вопросе Зеленский перешел на русский язык и заявил, что Нормандская будет работать пока в традиционном формате.

«А потом посмотрим», — добавил президент и снова перешел на украинский.

Также Владимир Зеленский сам комментировал отношение к русскому в стране. Он заявил, что украинцы могут говорить на том языке, какой выберут.

«Если можно, я вам отвечу, как русскоязычный президент Украины… У нас люди с неплохим образованием, они могут разговаривать и на русском языке, и на украинском», — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки».

Он добавил, что на Украине не запрещен русский язык. А газета «Известия» подметила, что президент пришел на переговоры со шпаргалкой как раз на русском языке.

Интересно, что даже на инаугурации Зеленский использовал русский в своей торжественной речи. Он обратился к жителям Донбасса и пообещал, что в первую очередь постарается добиться возвращения всех пленных граждан Украины. Русская речь начинается примерно на середине второй минуты видеозаписи.

Украинский знает не в совершенстве

Такой подход новоявленного президента понравился не всем. Зеленского публично раскритиковала украинская писательница Лариса Ницой. Она удивилась, почему президент выделил именно русский среди всех языков национальных меньшинств.

«Почему вы не заговорили на гагаузском, крымско-татарском, болгарском, румынском, польском, немецком… венгерском, греческом, иврите или других языках меньшинств, а снова вознесли над всеми меньшинствами язык одного национального меньшинства — русский?», — написала Ницой на своей странице в Facebook.

Сам президент неоднократно признавался, что не владеет украинским в совершенстве. Он все еще учит этот язык. В ноябре прошлого года Зеленский опубликовал пост с поздравлением соотечественников с Днем украинской письменности и культуры. В своем сообщении он признался, что стал забывать русский.