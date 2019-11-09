Зеленский «забыл» русский язык

Украинизация в Незалежной продолжается. Вот и президент страны, уроженец русскоязычного Кривого Рога Владимир Зеленский отметил, что стал забывать язык Тургенева и Достоевского, зато все лучше говорит на соловьиной.

«Украинский язык — невероятен. Это язык красоты, добра и достоинства. И он никогда не должен стать причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного — светлого будущего Украины и ее граждан» — написал президент на своей странице в Facebook. Так он поздравил соотечественников с Днем украинской письменности и культуры.

Зеленский пожелал выучить украинский в совершенстве Подробнее

По словам главы государства, мову пытались «запретить, затравить, убить», но украинский язык «выстоял, стал сильнее и еще прекраснее».

Украинский президент отметил, что хотел бы в совершенстве владеть государственным языком, но пока получается не очень.

«Знаю, что есть ошибки с ударениями и некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Возможно, и нельзя знать язык на сто процентов. Но я пытаюсь», — заявил Зеленский в одном из интервью.

При этом, по словам Зеленского, у него начались проблемы при общении на русском языке. Он начал забывать слова.