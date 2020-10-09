Суд запретил Зеленскому говорить на русском языке

По данным ИА RNS, соответствующий иск подал гражданин Украины после того, как Зеленский общался на русском языке в процессе форума интернет-деятелей iForum-2019.

Сначала его требования отклонили, но он подал аппеляцию и ВС удовлетворил иск. При исполнении служебных обязанностей Зеленский должен говорить на государственном языке Украины.

Ранее Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию на государственном уровне. Парламентарий заявил, что «каждая нация сама решает, как называть соседей.

«Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне — «Германия», а мы — «Нимеччина». И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян или на французов?» — отметил Потураев.

Он заявил, что Российской империей наша страна начала называться при Петре I. До этого Россия якобы называлась Московским царством или Московией.