Зеленский воспользовался мобильным приложением на русском языке

Зеленский рассказал, как начался его день. Он пробежал более восьми километров. При этом на скрине экрана его смартфона не видно ни одного украинского слова.

Украинский лидер выходит на пробежку в сопровождении трех охранников. Утренняя тренировка президента заняла 48 минут. Бег ему нравится и помогает «проветрить мозги», признался Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что любит на завтрак яичницу с жареными перцами и авокадо.

О спортивных достижениях Зеленского стало известно уже не в первый раз, отметил сайт «Утро.ру». В 2019 году в интернете появилась фотография с главой украинского государства в тренажерном зале.