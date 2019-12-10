Зеленский заявил, что украинцы могут разговаривать на русском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его соотечественники могут разговаривать на тех языках, на которых хотят. В том числе это касается и русского языка.

«Если можно, я вам отвечу, как русскоязычный президент Украины… У нас люди с неплохим образованием, они могут разговаривать и на русском языке, и на украинском», — сказал Зеленскиий на пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки». Его слова процитировало РИА «Новости».

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Президент подчеркнул, что на Украине не запрещено говорить на русском языке. По его словам, он может об этом сказать как на русском, так и на английском языках.

Как отметила газета «Известия», украинский лидер пришел на переговоры в «нормандском формате» со шпаргалкой, где текст был написан на русском языке.

Верховная рада Украины 25 апреля одобрила закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В документе говорится о том, что в органах государственной власти и местного самоуправления, больницах, учебных заведениях и в сфере обслуживания следует говорить только на украинском языке. Таким образом, употребление русского языка, на котором говорит часть украинцев, исключалось.

Венецианская комиссия Совета Европы 6 декабря призвала Киев разработать закон о языковых меньшинствах и пересмотреть закон о государственном языке.