В Белоруссии уже четыре дня продолжаются протесты после президентских выборов. Однако сегодня людей на улицах меньше, а те, кто продолжают выходить, предпочитают избегать прямого конфликта с силовиками. «360» обсудил с политологами три наиболее вероятных сценария того, как будут развиваться события в стране в ближайшее время.

Вариант первый. Протест сойдет на нет

В том, что рано или поздно массовые протесты в Белоруссии закончатся, сомнений нет ни у кого. Главный вопрос сегодняшнего дня — как и когда беспорядки утихнут.

Эксперт по белорусско-российским отношениям Юрий Царик считает, что пока о добровольном окончании протестов говорить рано. Реальные поводы для подобных заключений появятся только после того, как ЦИК объявит окончательные результаты прошедших выборов.

«Раньше были объявлены, по сути, предварительные итоги, вскрылось уже много разной информации по этому поводу. То, как на окончательные результаты отреагирует белорусское и международное сообщество, покажет, как события будут развиваться дальше», — уверен Царик.

Насильственные протесты сегодня уже начали утихать, однако это далеко не означает, что белорусы опускают руки и отказываются от борьбы.

«Сейчас пошли больше мирные протесты, неконфронтационные. И со стороны властей несколько мягче стали действия, хотя вечером все равно было 700 человек задержано, и это много», — добавил Царик в разговоре с «360».

Белорусский политолог, член белорусской Общественной палаты Николай Сергеев уверен, что сейчас оппозиции уже начали перекрывать кислород. В частности, за счет давления на бывший штаб кандидата Бабарико, владельца Белгазпромбанка, которого подозревают в организации и спонсировании массовых беспорядков.

«Значительная часть условных боевиков, которые провоцировали правоохранителей, координаторов, кассиров, которые деньги раздавали, уже задержали. Сейчас они уже перешли к мирным акциям, но мы все прекрасно понимаем, что это все стоит денег. Когда денежные каналы будут пресечены окончательно, тогда здесь все уляжется», — заявил Сергеев.

Вариант второй. Протест подавят силой

Российский политолог и ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования Олег Неменский уверен, что самостоятельного затухания протеста ждать не стоит, в любом случае свое слово скажут силовые структуры страны.

«Думаю, подавление будет еще более жестким, чем было в рабочие дни. Большие протесты, думаю, на этих выходных закончатся. Дальше мы будем иметь дело с более локальными акциями», — сказал он.

Самая опасная для режима и системы политика, считает Неменский, — это призыв ко всеобщей забастовке, которая, по его мнению, не находит действительно массовой поддержки. Однако со всей Белоруссии поступают сообщения о том, что все больше предприятий отказываются работать и выходят на улицы, чтобы поддержать мирный протест.

Юрий Царик уверен, что сегодня силовой компонент подавления уже не так нужен — оппозиция и так обескровлена и все меньше готова к прямым столкновениям.

То, что удобно подавлять для властей, уже более или менее закончилось. Протест возвращается в мирное русло, дальше его подавлять очень сложно, поскольку непонятно, как это делать (женщин, что ли, винтить и сажать по тюрьмам?) Юрий Царик руководитель программы российских исследований белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований, эксперт по белорусско-российским отношениям.

Николай Сергеев уверен, что после того, как протесты улягутся, по стране прокатится волна серьезных уголовных дел. Ожидать этого, считает он, можно уже на следующей неделе.

3. Власть пойдет на уступки

Возможность того, что нынешние события в Белоруссии закончатся на мирных переговорах, кажется экспертам наименее вероятной. Юрий Царик уверен, что пространства для дискуссии власти и оппозиции практически не осталось.

«Единственный компромисс — это новые выборы, а не пересчет голосов, потому что он невозможен уже технически. А новым выборам Лукашенко, на мой взгляд, до последнего будет сопротивляться», — заявил эксперт.

При этом жесткую и довольно бескомпромиссную позицию занимают и протестующие — судя по их действиям и лозунгам, вариант сохранения власти Лукашенко их не устроит.

Согласен с безвыходностью ситуации и Олег Неменский. По его мнению, даже при согласии действующей власти вести переговоры, со стороны оппозиции просто нет лидеров.

«К тому же переговоры явно не тот вариант, который подходит Лукашенко. Исходя из опыта его политической деятельности, он явно будет максимально стараться не допустить такого развития событий», — заключил Неменский.