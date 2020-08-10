Ранее ЦИК сообщил, что за Лукашенко проголосовали 80,23%, а за Тихановскую — 9,9%. Об этом пишет «Газета.ru». От 1% до 2% голосов набрали три других кандидата - Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, и Анна Канопацкая.

Штаб Тихановской сообщил, что располагает другими сведениями и результаты выборов не признал. По данным работников штаба, за Тихановскую по всем регионам проголосовали от 70 до 90% избирателей.

9 августа после закрытия избирательных участков, в Минске и других городах начались массовые беспорядки и стычки с ОМОН. Тихановская предложила действующим властям Белоруссии переговоры, чтобы избежать кровопролития. Она подчеркнула, что если протесты повторятся, то они должны быть мирными.