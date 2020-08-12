Белорусские СМИ сообщили о причастности штаба Бабарико к протестам

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Белоруссии, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка», — сообщили в новостном выпуске, не уточняя, какие именно факты они имеют ввиду.

Телеканал ссылается на данные сотрудников милиции, которые увидели в действиях жителей Белоруссии «четко скоординированные действия».

Как ранее сообщала пресс-служба МВД, за два дня на сотрудников органов внутренних дел восемь раз наехали на автомобилях. Это произошло в Минске, Жодино и Барановичах. Один раз силовикам пришлось открыть огонь на поражение.

Ранее местные власти рассказали о задержании координаторов массовых беспорядков. Один из них — житель Минска, который «координировал сотнями».