Сотни работников предприятий вышли на забастовки в Белоруссии. Видео

Следом за протестами в Белоруссии набирают силу забастовки. Люди отказываются выходить на работу, пока власти не остановят насилие.

13 августа к забастовке присоединились сотрудники Белорусской филармонии. Они выстроились перед зданием с плакатами и спели хором религиозный гимн белорусской эмиграции «Магутны Божа». Очевидцы выложили видео с выступлением музыкантов в социальных сетях.

Работники БелАЗа также бастуют: они требуют прекращения насилия над протестующими и честных выборов, передают СМИ. При этом руководство завода опровергает данные о забастовке. По их словам, там просто проводят собрание с работниками, сообщает РИА «Новости». Однако видео в соцсетях говорит об обратном.

Полностью остановлена работа Жабинковского сахарного завода, сотрудники Минского маргаринового завода отказываются выходить на свои места.

К забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода в Жлобине, Институт порошковой металлургии, Институт химии новых материалов Национальной академии наук Белоруссии, несколько цехов «Гродно Азота», работники «Белэнерготехпроекта» и многих других предприятий страны, передает газета «Известия». Однако руководство части из них упорно опровергает факт забастовок.

Одними из первых бастовать начали рабочие Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова. При этом руководство предприятия пообщалось с сотрудниками и «нашло какое-то взаимопонимание».