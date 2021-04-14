Стрелок из Крайстчерча попросил поблажек в тюрьме. И он может этого добиться

Австралиец Брентон Таррант, устроивший в 2019 году стрельбу в новозеландском Крайстчерче, подал иск о пересмотре условий содержания в тюрьме, а также попросил прекратить называть его террористом. В прошлом году он был приговорен к пожизненному заключению за 51 убийство и одно обвинение в терроризме. Эксперты посчитали, что в первом требовании его может ждать успех, а во втором — вряд ли.

Как сообщил The Guardian, Таррант потребовал судебного пересмотра его условий содержания. Он содержится в тюрьме, которую построили специально для него. В ней очень строгие условия, а у самого преступника крайне ограничен контакт с внешним миром. В тюрьме содержатся еще два человека.

При этом Таррант не пытается обжаловать свой приговор. Слушание не имеет отношения к исходу уголовного дела или его осуждению за терроризм.

Информация, предоставленная The Guardian судом, указывает на то, что преступник хочет, чтобы наряду с этим суд пересмотрел решение о признании его террористом. Ведь из-за него все его финансы заморозили, а любую его деятельность будут трактовать как уголовное преступление. В Новой Зеландии признали террористическими 19 организаций и лишь одного человека — террориста Тарранта.

Слушание по делу пройдет в четверг в Окленде. Таррант будет представлять себя сам, а судьей назначали Джеффри Веннинга. Слушание не будет открытым для публики, хотя СМИ будут допущены к участию.

Обычная просьба

По словам британского адвоката Александра Меркуриса, требование пересмотра условий содержания является обыденной практикой среди заключенных, особенно когда дело касается тех, кто содержится в тюрьмах строго режима. Например, норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший 77 человек в 2011 году, раньше тоже жаловался на условия своего содержания, а в сентябре 2020 года вообще попросил дать ему условно-досрочное освобождение.

Обычно основной претензией является малое количество посетителей. Меркурис предположил, что перед тем как подать в суд, Таррант проконсультировался с юристом, поэтому шансы на успешный исход дела у него есть.

Перспективы Тарранта

Вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов отметил, что в таких случаях судья опирается на два фактора. Первый — насколько законными были условия содержания и насколько законным будет их изменение. Второй — это морально-этические нормы и общественный резонанс. Учитывая степень преступлений Тарранта, судья, скорее всего, в первую очередь будет опираться на второй пункт, а значит, ему откажут.

Действительно необычно выглядит его второе требование, а точнее попытка откреститься от звания террориста. Учитывая, что Таррант признал себя виновным по всем пунктам обвинения, один из которых включал в себя терроризм, глупо надеяться, что суд поменяет свое решение.

Адвокат Меркурис отметил, что ранее подобных случаев не встречал. По его словам, один из единственных способов откреститься от клейма террориста для Тарранта — это попытаться доказать, что у него были проблемы с психикой. Апеллировать к тому, что когда он совершал свои зверские преступления, находился не в здравом уме и не отдавал отчета в своих действиях. Тогда он сможет перевестись из тюрьмы в психиатрическую больницу.

Впрочем, его психическое состояние наверняка проверяли до того, как вынесли приговор, но Таррант может попробовать оспорить это заключение. Однако, по мнению Меркуриса, с большой вероятностью он потерпит крах.

Брентон Таррант 15 марта 2019 года убил 44 человека в мечети Аль-Нур во время пятничной молитвы, а затем поехал в мечеть Линвуд, где убил еще семерых. В 2020 году 30-летний мужчина признал себя виновным по 51 пункту обвинения в убийстве, 40 пунктам обвинения в покушении на убийство и одному пункту обвинения в терроризме. Он был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.