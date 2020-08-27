«Испытала облегчение». Премьер Новой Зеландии обрадовалась пожизненному заключению стрелка из Крайстчерча

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приветствовала решение суда. Террористу, напавшему на мечети в Крайстчерче в Новой Зеландии, дали пожизненный срок.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отреагировала на решение суда отметив, что стрелок заслуживает жизни в «абсолютном молчании». Также политик добавила, что «испытала облегчение, узнав, что этот человек никогда не увидит дневного света». Об этом сообщил ТАСС.

«Мы вновь пережили весь ужас событий 15 марта, но наша мусульманская община проявила стойкость и силу, рассказав в суде о том, какую боль и страдания причинили им действия террориста», — рассказала Джасинда Ардерн.

В четверг австралийский суд вынес Брентону Харрисону Тарранту приговор по делу о терроризме. Стрелку дали пожизненный тюремный срок. Приговор стал самым строгим в истории страны.

При этом судья Кэмерон Мандер отметил, что даже такое решение не покроет наказание, которое требует совершенное террористом преступление.

Теракт произошел в двух мечетях в Новой Зеландии 15 марта 2019 года. В результате нападения погиб 51 человек и еще 38 получили ранения.