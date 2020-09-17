Трехкомнатная тюрьма оказалась невыносимой для террориста. Может ли Брейвик рассчитывать на УДО

Прошение подписано двумя именами: Андерс Беринг Брейвик и Фьотольф Хансен. Второе имя террорист официально взял три года назад, уже находясь в заключении. Право просить о досрочном освобождении в случае норвежского террориста появляется лишь через 10 лет тюремного заключения, по словам адвоката осужденного. Брейвик же отсидел меньший срок.

«Он хочет этого сейчас. Он провел в одиночной камере более восьми лет после завершения суда», — заявил адвокат.

Однако это вряд ли станет поводом для досрочного освобождения, считает вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов. По его словам, случай Брейвика — беспрецедентный не только для Норвегии, но и для всей Европы.

Думаю, шансов у него нет. Брейвик — террорист и реальная угроза для общества. Мне кажется, ни у суда, ни у защиты нет весомых аргументов для досрочного освобождения. То, что он сделал, выходит за рамки здравого смысла. Такие люди должны быть изолированы от общества на всю свою жизнь Александр Ионов.

Собеседник «360» считает, что Брейвик все же закончит жизнь в тюрьме. Он подчеркнул, что даже как правозащитник не видит аргументов для того, чтобы террорист вышел раньше срока или чтобы его наказание после истечения 21 года не продлили.

Параллельно с прошением об освобождении Брейвик планирует начать судебный процесс против государства. Мужчина уверен, что его права ущемляют, так как он сидит в одиночной камере. Пять лет назад он также судился с властями из-за нарушения прав. Тогда суд в Осло частично поддержал его, но апелляционный суд встал на сторону норвежских властей. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Брейвика на условия содержания в тюрьме в Норвегии.

Он отбывает наказание в одиночной камере из трех комнат. Одна из них предназначена для жизни, вторая — для учебы, третья — для спорта. В одиночке есть компьютер, правда, без доступа в Сеть, телевизор, тренажеры и даже игровая приставка. Шесть лет назад преступник угрожал голодовкой, если Playstation 2 не поменяют на Playstation 3.

«Его вряд ли переведут из одиночной камеры. Следствие боится, что он может заразить своими идеями тех людей, которые реально могут рассчитывать на досрочное освобождение, поэтому в его случае одиночное содержание работает», — пояснил Ионов.

22 июля 2011 года норвежец совершил два теракта. Сначала он устроил взрыв в правительственном квартале Осло. Погибли восемь человек. После этого Брейвик отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Там он расстрелял 69 человек. Мужчина сдался правоохранителям без сопротивления.

На суде он заявил, что пытался предотвратить «культурное самоубийство» Европы. Оно, по словам осужденного, выражается в массовой иммиграции мусульман. Брейвика приговорили к 21 году заключения. По местным законам срок можно будет продлить, если заключенный продолжит представлять собой угрозу для общества. В совершенном Брейвик раскаялся лишь в феврале 2018 года. Правда, некоторые сочли его заявления манипуляцией.