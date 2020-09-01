Стрелка из Крайстчерча приравняли к террористической организации в Новой Зеландии

Устроивший бойню в двух мечетях новозеландского Крайстчерча Брентон Таррант не сможет финансировать экстремистов в будущем. Его приравняли к террористической организации. Это означает заморозку активов и уголовную ответственность за любые действия.

«Определение [в качестве террористической организации] гарантирует, что преступник не будет участвовать в финансировании терроризма в будущем. Это является важной демонстрацией того, что Новая Зеландия осуждает терроризм и насильственный экстремизм во всех формах», — говорится в заявлении премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, которое опубликовал сайт Кабмина.

Согласно новозеландскому закону, финансы террористических организаций замораживают, а любую их деятельность трактуют как уголовное преступление. В Новой Зеландии признали террористическими 19 организаций и одного человека — террориста Тарранта.

29-летний австралиец Брентон Таррант напал на две мечети в Крайстчерче 15 марта 2019 года. Тогда погиб 51 человек. Еще 50 человек получили ранения. В августе 2020 года Верховный суд приговорил мужчину к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.