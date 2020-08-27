Таррант получил пожизненное за теракт в мечетях. В каких условиях «худший убийца Новой Зеландии» проведет остаток дней

Террориста, убившего более 50 человек в мечетях Новой Зеландии весной прошлого года, приговорили к пожизненному заключению. Это самый строгий приговор в истории страны. Но, по словам судьи, даже так Брентон Таррант не сможет искупить содеянного. «360» выяснил, насколько суровы тюрьмы Новой Зеландии и не станет ли приговор для террориста пропуском в комфортную жизнь.

Тарранта, которому на момент совершения преступления было 28 лет, признали виновным в 51 убийстве, 40 покушениях на убийство, а также в совершении теракта. Впервые в соответствии с действующим законодательством Новой Зеландии кого-то приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения, сообщает The Guardian.

Сторона защиты заявила, что Таррант не будет опротестовывать решение суда, несмотря на то, что ему предоставили такую ​​возможность. Решение террориста удивило некоторых выживших в бойне в мечетях.

«Вы представляете собой глубоко ущербного человека, которого мотивирует на поступки ненависть к людям, которых вы считаете отличными от себя… Вы не принесли никаких извинений и публично не признали причиненный вами вред. Вы совершили массовое убийство. Вы убивали безоружных и беззащитных людей», — заявил судья Кэмерон Мандер во время вынесения приговора.

По его словам, теракты были тщательно спланированы задолго до самой трагедии. Согласно материалам дела, преступник заранее подготовил оружие и даже изучил планы мечетей, которые планировал атаковать.

«Единственной целью этой подготовки было убить как можно больше людей в каждой мечети», — добавил судья.

Перед непосредственным назначением тюремного срока Мандер вспомнил о конкретных жертвах теракта и их семьях. Мужчина дважды ненадолго останавливался, чтобы высморкаться и прийти в себя.

«Их потеря невыносима», — сказал судья об одной семье. Во время рассказа о другой жертве он подчеркнул: «Ваши действия разрушили эту семью, как и многие другие семьи». Некоторые в зале плакали, когда судья упоминал их убитых родственников. Мандер рассказал и о трехлетнем Мукаде Ибрагиме, которого убил террорист: «Ни один родитель не может оправиться от убийства такого маленького ребенка».

Приговор вынесли после трехдневных слушаний эмоциональных заявлений потерпевших. Более 90 человек, пострадавших или потерявших близких, обратились в суд. Многие просили Мандера запретить преступнику выходить из тюрьмы.

«Масштабы правонарушения в этом случае не имеют аналогов в криминальной истории Новой Зеландии», — заявил ведущий обвинитель по делу Марк Зарифе.

Он добавил, что «не может быть никаких сомнений» в том, что преступник стал «худшим убийцей Новой Зеландии».

«Нужно было отправить в российские тюрьмы»

Наказать террориста более сурово было невозможно. В Новой Зеландии есть мораторий на смертную казнь. Ее заменяет пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения при любых условиях. Об этом в разговоре с «360» рассказал вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов.

Его нужно было бы в принципе отправить отбывать наказание куда-нибудь в США или российские тюрьмы, потому что тюрьмы в Новой Зеландии все-таки отличаются определенным комфортом Александр Ионов вице-президент Международного комитета защиты прав.

По словам собеседника «360», там следят за соблюдением прав человека, а камеры гораздо лучше и технологичнее, чем в России или США. Ионов уверен, что заключение в Новой Зеландии можно сравнить разве что с норвежскими местами лишения свободы. Это одни из лучших тюрьм.

«У нас дети в лагерях хуже живут, чем там заключенные. Скорее всего, его будут содержать в одиночной камере, как Брейвика. Но опять же, условия у него будут ничем не хуже, чем у Брейвика. По сути его сажают в пионерский лагерь, где будут позволены прогулки, скорее всего, будет доступ к телевизору, интернету. Камера с хорошим ремонтом, с трехразовым питанием и занятиями спортом. У нас многие люди так не живут, как у них там люди в следственных изоляторах», — добавил правозащитник.

Что произошло в мечетях?

15 марта 2019 года Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов, совершил вооруженное нападение на две мечети в Крайстчерче. В это время верующие собрались для молитвы. 51 человек погиб, еще 49 — пострадали. Это самое крупное массовое убийство в стране, славившейся размеренностью и безопасностью жизни.

Очевидцы произошедшего рассказывали о «грудах тел», одежде в крови и настоящем шоке. Прихожанин одной из мечетей заявил журналистам, что просто молился, чтобы у террориста закончились пули. Местный лавочник добавил, что увидел, как из мечети выбегают люди и кинулся на помощь раненой маленькой девочке. Она упала прямо возле своего убитого отца. Ребенку было всего около пяти лет.

Другой мужчина, по словам свидетельницы, все время пытался позвонить своей жене, но сам находился в очень плохом состоянии. Тогда женщина взяла телефон и поговорила с супругой раненого.

«Я решила взять телефон и сказала: „Ваш муж был ранен около мечети. Не приезжайте сюда… Но, пожалуйста, езжайте к госпиталю и ждите его там“. Затем я продолжала разговаривать с ним, сказала, что она будет ждать в госпитале, и он не сдавался», — сказала дама.

Свои действия террорист снимал на камеру и транслировал в Facebook с помощью видеокамеры, установленной на его шлеме. После этого случая соцсеть ужесточила правила проведения трансляций. Перед нападением Таррант опубликовал 74-страничный манифест о расовом превосходстве белых и рассказал о своих планах напасть на мечети.

Сразу после теракта Новая Зеландия запретила частным лицам владеть штурмовым и полуавтоматическим оружием. В мае прошлого года в Париже прошел «крайстчерчский саммит», в ходе которого 17 стран объявили о создании международного альянса против распространения террористических видеоматериалов в Сети.