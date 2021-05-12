Массовая стрельба ужесточает закон. Разрешение на оружие предложили выдавать по принципу СССР

Стрельба в казанской гимназии заставила власти снова задуматься об ужесточении закона об оружии. Подобные предложения появляются довольно часто, но обычно остаются на этапе обсуждения. Загвоздку эксперты видят в том, что важные решения принимаются в спешке и зачастую не имеют отношения к реальной проблеме, которую нужно решать.

Инициативы и изменения

После массового расстрела в казанской гимназии, в котором погибли девять человек и были ранены более 20, президент Владимир Путин заявил, что необходимо пересмотреть закон об оружии. Этот документ был принят еще в 1996 году, с тех пор изменения в него вносились всего несколько раз.

В 2018 году законодатели ужесточили правила хранения: под замком обязали держать не только само оружие, но и материалы, из которых можно сделать патроны.

Летом 2019-го россиянам запретили хранить и использовать огнестрельное оружие, собственниками которого они не являются. Тогда же был принят ряд поправок в отношении метательного охотничьего оружия. А в 2020-м в закон внесли послабление — разрешили иностранцам ввозить оружие при условии заключения договора с российским охотничьим хозяйством, которое договорится с властями. При этом запретительных инициатив в отношении оружия в гражданском обороте было куда больше.

Трагедия в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года, когда 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с ружьем и самодельными бомбами и расстрелял учащихся и работников, унесла жизни 21 человека, включая самого стрелка, более 60 были серьезно ранены. После самого кровопролитного школьного шутинга в новейшей истории России была целая вереница предложений.

Например, Росгвардия подготовила пакет поправок, среди которых было предложение обязать владельцев оружия сообщать силовикам о своем местоположении, если они покидают место прописки с оружием. Также хотели обязать владельцев оружия раз в год предоставлять новую справку об отсутствии противопоказаний. Но эти меры приняты не были.

Неоднократно предлагали и поднять возраст, с которого оружие становится доступным для россиян. Кроме того, требовали отказывать в лицензии на оружие тем, кто находится под следствием или уже привлекался даже по административным делам. Но все эти идеи так и остались вне действующего закона.

Сомнительные поправки

Заместитель председателя правления организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев уверен, что потребность в переменах действительно назрела, но законодатели не действуют системно, из-за чего их предложения не имеют нужного эффекта. Эксперт объяснил, что работать над серьезным вопросом изменения закона об оружии начинают в спешке и суматохе — после очередной трагедии.

Произошел случай, на эмоциях появились призывы: «Давайте все запретим». В итоге депутаты принимают по поручению нашего президента старые какие-то заготовки, которые совершенно никакого отношения к этому случаю не имеют Вячеслав Ванеев.

Уже сейчас, спустя сутки после расстрела в казанской гимназии №175, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправки в ФЗ «Об оружии». Среди нововведений, которые будут рассматривать законотворцы, запрет на выдачу лицензий людям с погашенными судимостями, судимым за пьяную езду, отказавшимся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и многое другое. Ванеев заявил, что такие поправки не имеют отношения к произошедшему в Казани.

«Поднимается вопрос о выдаче лицензии на оружие гражданам с двумя погашенными судимостями, но [Галявиев] вообще не был на учете у правоохранительных органов. <…> Ни казанский, ни керченский стрелок не подвергались административным взысканиям. Они не пользовались транспортом в состоянии опьянения и не передавали свои транспортные средства другим лицам», — подчеркнул Ванеев.

Эксперт добавил, что в работе над поправками принимает участие огромное количество представителей разных групп с самыми разными интересами. Это может мешать поставленной цели — обеспечить безопасность граждан России.

Нужные перемены

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов заявил, что одной из наиболее важных поправок, которые должны быть приняты властями, является возвращение советской практики в части выдачи лицензий на оружие. Процесс получения охотничьего билета, который сейчас происходит «за неделю в МФЦ», должен быть усложнен.

Охотничий билет должен получаться по ходатайству охотколлектива, как в Советском Союзе. Нужно было год быть участником охотколлектива, учеником охотника. Только после года стажировки охотник получает ходатайство и характеристику, а за ними и охотничий билет Дмитрий Курдесов.

В таком случае, по мнению Курдесова, у Росгвардии будет реальное основание выдавать лицензии гражданам, а в случае трагедии ответственность будет нести не только стрелок, но и поручившийся за него охотничий коллектив.

«Если человек с оружием несет ответственность перед обществом, общество тоже должно контролировать и выявлять таких сумасшедших. Ведь если разобраться, оружие нужно либо охотнику, либо тому, кто занимается спортом. Профессиональный коллектив должен нести ответственность за твои действия, ходатайствовать за тебя», — уверен Курдесов.

В «Праве на оружие» предлагают рассмотреть все законы, которые имеют отношение к оружию, его обороту и владельцам, и обсудить назревшие вопросы с широким кругом экспертов — от охотников и спортивных клубов до ученых и производителей оружия.

«Задача законодателей — подготовиться, выбрать правильный метод, правильный патрон, правильное время, нажать один раз на спусковой крючок и добиться цели. Наша цель — безопасность граждан государства», — заключил Ванеев.