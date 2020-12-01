Закон о праве на приобретение оружия в России предложили изменить
Инициатива принадлежит директору Института исследования проблем современной политики Антону Орлову. Свое видение вопроса он описал в обращении на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.
Орлов просит внести изменения в федеральный закон «Об оружии», а пожизненно запретить приобретение и владение оружием тем, кто дважды за год совершил административное правонарушение по статье КоАП о беспорядках или преступление, попадающее под статью УК РФ «Массовые беспорядки».
Сейчас россиян, которых дважды за год привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка, лишают права на приобретение оружия. Это же касается и тех, кто понес уголовную ответственность за массовые беспорядки.
Тем не менее после окончания срока административного наказания или погашения судимости у россиянина снова появляется возможность получить лицензию на приобретение оружия. Этот момент Антон Орлов и предложил исключить.