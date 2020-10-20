Возраст владения отдельными видами оружия предложили повысить до 21 года

Возраст владельца охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия предложили поднять до 21 года. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

По его мнению, сейчас такое оружие могут приобретать 18-летние юноши, которые еще не проходили военную службу и не имеют соответствующей психологической подготовки, сообщил RT.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в федеральный закон „Об оружии“ в части повышения возраста, необходимого для получения права на приобретение охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, до 21 года», — говорится в письме Курдесова на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Он также добавил, что такое же возрастное ограничение уже действует для тех, кто хочет купить гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения.

На прошлой неделе 18-летний юноша обстрелял остановку в Нижегородской области. Погибли три человека. По предварительным данным, он стрелял из ружья.