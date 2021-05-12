Комитет Госдумы после бойни в Казани одобрил ужесточение выдачи лицензии на оружие

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие. Такое решение было принято после стрельбы в казанской школе, жертвами которой стали девять человек.

Законопроект запрещает выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также гражданам, которые подвергались административному наказанию, например, за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому человеку, сообщил ТАСС.

Помимо этого, авторы документа предлагают запретить распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, восстановлению или переделке огнестрельного оружия.

Члены профильного комитета рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

Трагедия в казанской школе №175 произошла 11 мая. Устроившему стрельбу подростку было 19 лет. Он получил разрешение на владение ружьем примерно за две недели до атаки. Его жертвами стали девять человек. Сегодня в Казани проходят их похороны. Более 20 человек пострадали и сейчас находятся в больницах.

Президент РФ Владимир Путин после этого предложил ужесточить правила оборота оружия в России. В Татарстане власти пообещали провести проверки всех владельцев оружия.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова ранее заявила о необходимости увеличить возраст, с которого человек может получить право на владение оружием. Пока он составляет 18 лет, но этот ценз могут поднять до 21 года.