Стрельба по заброшке привела к появлению баррикад в ближайшей школе. Что известно о происшествии

Молодой человек со страйкбольным ружьем несколько раз выстрелил по заброшенному зданию у школы № 1260 на улице Фотиевой в Москве. Сейчас парень задержан и находится в территориальном отделе полиции для разбирательств. Как выяснилось, стрелку всего 15 лет. Что известно о происшествии к этому часу — в материале «360».

Стрельба в Москве

О стрельбе рядом с московской школой № 1260 СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев ближе к окончанию учебного дня. По данным Mash, в городе ввели план «Сирена» для поиска вооруженного злоумышленника.

В полицию, как уточнил Telegram-канал «112», обратилась местная жительница, которая увидела около учебного заведения молодого человека с оружием. Предполагалось, что стрельба велась в воздух.

Источник «360» уточнил, что детей после стрельбы закрыли в школе. Там их просили не паниковать и заняться своими делами. Полиция оцепила здание. Все произошло после шестого урока.

Источник фото: телеканал «360»

После сообщения о стрельбе ученики под руководством учителей закрылись в классах и построили баррикады из стульев возле дверей, отметил Telegram-канал Mash.

Под оцепление правоохранители взяли и соседнюю школу № 1265. Информации о пострадавших не поступало.

Баррикады в школе

Информацию о проведении оперативно-разыскных мероприятий неподалеку от школы руководство учреждения получило около 14 часов дня, сообщило издание «Подъем» со ссылкой на ГБПОУ «Воробьевы горы».

Там отметили, что все входы и выходы из здания были перекрыты, усилен режим охраны сотрудниками службы безопасности. После завершения проводимых правоохранителями мероприятий, здание школы открыли, а детей передали их родителям.

Информацию о происшествии руководство школы получило от экстренных служб, в учебном заведении звуков стрельбы не слышали.

Позже стало известно, что всех детей из школ на Ленинском проспекте в Москве, рядом с которыми были слышны звуки выстрелов, отпустили домой. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города, все ученики в безопасности.

Задержание стрелявшего

Через некоторое время правоохранители задержали стрелявшего, сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД. Там уточнили, что он стрелял по заброшенному зданию. Как оказалось стрелку всего 15 лет. У него изъяли страйкбольное оружие.

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас парень находится в территориальном отделе полиции для разбирательств. В полиции уточнили, что в результате стрельбы никто не пострадал.После проверки будет принято процессуальное решение.

Задержанный молодой человек оказался сыном топ-менеджера компании «Лукойл», сообщил источник Ura.ru. При этом в разговоре с «360» мужчина от комментариев отказался.

Отец 15-летнего подростка, который устроил стрельбу у школы в Москве рассказал, что сын увлекается страйкболом и просто пошёл в лес пострелять, утверждает Telegram-канал «112»