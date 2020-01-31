Короновирус просто сопляк! Названы главные болячки-убийцы

Уже 170 человек умерли от нового коронавируса, который зародился в Китае в декабре. В стране заболели почти восемь тысяч человек, зараза распространилась и на другие страны — Сингапур, Японию, ОАЭ и даже ЮАР, Австралию, США. Число жертв растет с каждым днем. Сравнение смертности от коронавируса и других заболеваний — в материале «360».

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем стал коронавирус 2019-nCoV. Он способен поражать дыхательную, пищеварительную и нервную системы как человека, так и животных. Из-за резкого роста заболеваемости китайские власти опасаются, что эпидемия может распространиться еще шире.

Специалисты ВОЗ считают, что не каждый человек с признаками простуды требует госпитализации. Только четверть инфицированных имеют тяжелое течение болезни.

Хоть прошло уже около месяца с начала эпидемии, о коронавирусе из Китая известно очень мало. До сих пор не ясно, насколько заразна инфекция. В эпидемиологии существует базовое репродуктивное число — Ro. Оно помогает определить, может ли болезнь распространиться среди населения и в каких масштабах. У гриппа показатель Ro около 1,2. У испанского гриппа — 2,8, а у кори — от 12 до 18. Новый китайский коронавирус имеет показатель 1,4 — то есть примерно в девять раз менее заразен, чем корь.

Однако исследователи из Имперского колледжа Лондона полагают, что каждый пациент заражает двух-трех других.

Вакцины от заболевания пока нет, хотя специалисты со всего мира, в том числе из России, работают над созданием лекарства. При этом у российского Минздрава появилось несколько идей по исцелению от заболевания.

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Показатели других болезней

По состоянию на 30 января, от коронавируса погибли 170 человек. Это число растет с каждым днем. Еще вчера, 29 января, жертв было 132. Число зараженных по всему миру — 7711 человек.

Цифры, конечно, большие. Особенно если учитывать, что с момента появления коронавируса прошло около месяца. Все познается в сравнении. По всему миру зафиксировали 7711 заболевших новым коронавирусом, а погибли от него 132. Это значит, что смертности от заразы — 1,71%. А какие показатели у других болезней?

Грипп

Грипп может протекать как в легкой, так и тяжелой формах, а иногда заканчиваться смертью. По оценками ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к трем-пяти миллионам случаев тяжелой болезни и к 290-650 тысячам случаев смерти от респираторных заболеваний. Получается, что смертности от гриппа составляет 13%.

По словам главного врача Городской инфекционной больницы им. С. П. Боткина Алексея Яковлева, в России от гриппа умирают 11 тысяч человек ежегодно.

Атипичная пневмония

Сначала новый вирус приняли за атипичную пневмонию, не понимая его происхождения. Так заболевание прозвали СМИ в далеком 2002 году — тогда в ноябре в китайской провинции Гуадун впервые зарегистрировали коронавирус SARS. За время своего существования зараза убила 813 человек из 8437 заболевших.

Снова считаем: процент смертности от атипичной пневмонии, судя по данным о заболевших и умерших, составил 9,64.

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Корь

В 2017 году корь стала причиной смерти 110 тысяч человек, в основном детей до пяти лет. Это большая цифра, но они ничтожна по сравнению с той статистикой, которая наблюдалась в более ранние годы. Например, в 2000 году зафиксировали 545 тысяч случаев смерти от кори.

Корь — крайне заразная и тяжелая болезнь вирусного происхождения. До введения противокоревой вакцины в 1963 году, крупные эпидемии кори происходили каждые два-три года. И каждые 12 месяцев умирали 2,6 миллиона человек.

К 2020 году врачи смогли снизить смертность от нее на 80%. В России заболеваемость корью в 2018 году составила 1,7 тысячи случаев на 100 тысяч человек.

Рак

Рак — одна из основных причин смерти в мире. В 2018 году от этого заболевания умерли 9,6 миллиона человек. Примерно каждая шестая смерть спровоцирована раком. Чаще всего смерть наступает от рака легких (1,76 миллиона случаев), толстой и прямой кишки (862 тысячи случаев), желудка (783 тысячи), печени (782 тысячи) и молочной железы (627 тысяч).

В 2017 году 24,5 миллиона человек заболели раком. Из них 9,6 миллиона умерли. Смертность от злокачественных опухолей достигла почти 40%.

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СПИД

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) развивается при инфицировании вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Он поражает иммунную систему и ослабляет защиту организма от инфекций и болезней. ВИЧ может передаваться во время секса, переливания зараженной крови, использовании зараженных игл или острых инструментов.

В 2018 году насчитывалось около 37,9 миллиона ВИЧ-инфицированных, из которых умерли от 570 тысяч до миллиона человек. Если брать максимальное значение по смертям, то процент случаев составляет 2,64.

В России первый случай заболевания выявили в 1987 году, а по состоянию на 30 июня 2019 года, зафиксированы 1,38 миллиона ВИЧ-инфицированных россиян. Из них умерли 335 867 человек, а это 24,34%.

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Болезни сердца

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — это основная причина смертей во всем мире. Ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей. ВОЗ считает, что от болезней сердца и инсульта в 2030 году умрут 23,6 миллиона человек по всему миру.

В 2016 году от ССЗ умерли 17,9 миллиона человек. Это 31% смертей в мире.