Россия получила от Китая геном коронавируса. Страны вместе придумают вакцину
Благодаря анализам вирус в организме человека можно идентифицировать в течение двух часов, заявили в генконсульстве РФ в Гуанчжоу.
«Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», — подчеркнули дипломаты.
Известно, что распространяется 2019-nCoV воздушно-капельным путем и через прикосновения. Инкубационный период у болезни довольно длительный, а симптомы похожи на грипп. В Китае новым коронавирусом заразились порядка шести тысяч человек, число его жертв достигло 132. Он уже обошел атипичную пневмонию по количеству заболевших в Китае.
Роспотребнадзор ранее заявил, что в России случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. Однако он уже распространился на несколько стран, в том числе Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Австралию, Канаду, США и Францию. Первый случай инфицирования 2019-nCoV зарегистрирован в ОАЭ.