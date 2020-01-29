Россия получила от Китая геном коронавируса. Страны вместе придумают вакцину

Вакцину от коронавируса нового типа китайские и российские ученые создадут вместе. Эксперты из России уже получили от коллег геном вируса и быстро разработали экспресс-тесты на его выявление.

Благодаря анализам вирус в организме человека можно идентифицировать в течение двух часов, заявили в генконсульстве РФ в Гуанчжоу.

«Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», — подчеркнули дипломаты.

Известно, что распространяется 2019-nCoV воздушно-капельным путем и через прикосновения. Инкубационный период у болезни довольно длительный, а симптомы похожи на грипп. В Китае новым коронавирусом заразились порядка шести тысяч человек, число его жертв достигло 132. Он уже обошел атипичную пневмонию по количеству заболевших в Китае.

Роспотребнадзор ранее заявил, что в России случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. Однако он уже распространился на несколько стран, в том числе Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Австралию, Канаду, США и Францию. Первый случай инфицирования 2019-nCoV зарегистрирован в ОАЭ.