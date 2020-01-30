Минздрав перечислил лекарства для лечения коронавируса

Временные методические рекомендации появились на сайте Минздрава России. В пояснении к ним ведомство отметило, что документ разработан на основе данных Всемирной организации здравоохранения, китайского, европейского и американского центров по контролю за заболеваемостью. В Минздраве также пояснили, что рекомендации будут обновляться.

Среди препаратов, которые Минздрав рекомендовал для лечения коронавируса, «Рабавирин», рекомбинантный интерферон и «Лопинавир/ Ретанавир».

Ведомство отметило, что источник нового типа коронавируса пока не известен, но первые случаи заболевания могли быть связаны с посещением рынка в Ухане, где продавались домашняя птица и летучие мыши.

«В настоящее время основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. Пути передачи инфекции: воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевой и контактный. Установлена роль инфекции, вызванной 2019-nCoV, как инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи», — отмечается в рекомендациях.

В Минздраве предупредили, что в больнице Уханя 15 врачей заразились коронавирусом после того, как контактировали с больными.

По последним данным, новым типом коронавируса в Китае заразились 7,7 тысячи человек, из них 170 скончались. Вспышка началась с китайского Уханя. В России пока нет ни одного подтвержденного случая заболевания.