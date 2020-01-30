Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170
За сутки зарегистрировано 1737 новых случаев заболевания, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Умерло еще 38 человек: врачи потеряли 37 пациентов в провинции Хубэй, еще один скончался в Сычуани.
Домой медики отпустили 124 человека. Их сумели вылечить.
Днем ранее число заболевших достигло 5 974, умерших — 132 человек.
Вспышка пневмонии в китайском Ухане произошла в декабре 2019 года. Ее возбудителем позже признали новый тип коронавируса, который получил название 2019-nCoV.
Заболевание распространилось по всему Китаю. За его пределами вирус обнаружили в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале Франции, Германии, Австралии и других странах.
В России пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Эксперты уверены, что эпидемии на территории РФ не будет.