«Спутник Лайт» заканчивается в российских регионах. Ученые объяснили его работу при первой вакцинации

Во многих регионах России заканчиваются запасы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Ее популярность обусловлена желанием людей поскорее получить QR-код. По словам врачей, ее эффективность ниже двухкомпонентного «Спутника V», но лучше вакцинироваться «Лайтом», чем не прививаться вообще.

Дефицит в регионах

По всей России люди выстроились в очереди в пункты вакцинации, чтобы поскорее получить свою дозу прививки. Особой популярностью пользуется однокомпонентный «Спутник Лайт». Спрос на него оказался столь высок, что во многих регионах его запасы стали заканчиваться.

Например, в Кургане запасы препарата подошли к концу — и областной департамент здравоохранения подал заявку на поставку еще 20 тысяч доз вакцины. В Санкт-Петербурге также отсутствует «Спутник Лайт», а когда будет следующая партия, неизвестно. Помимо этого запасы стали заканчиваться в Свердловской области.

Ранее выходили новости о дефиците вакцины в Крыму, Перми и Башкирии.

Как работает «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» не содержит в себе чего-то нового. Это первый компонент «Спутника V», который вводят в организм без введения потом второй дозы. Это векторная вакцина на основе аденовируса человека, не имеющего возможности размножаться и доставляющего генетическую информацию коронавируса.

Согласно информации разработчиков, ее эффективность оценивается в 79,4%, а эффективность «Спутника V» составляет более 90%.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА «Новости» отмечал, что «Спутник Лайт», скорее всего, будет вызывать иммунитет примерно на четыре-пять месяцев, тогда как после двух доз «Спутника V» он будет сохраняться около года.

Заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с «360» также отметил, что при выборе «Спутника Лайт» в качестве первой вакцины страдает иммуногенность. Он напомнил, что данный препарат советуют ставить тем, кто уже переболел ковидом или делает ревакцинацию.

«У человека, который не болел и не был ранее вакцинирован, „Спутник Лайт“ не сможет сформировать иммунитет до 100%», — сказал иммунолог.

Он отметил, что во многих странах есть однокомпонентные вакцины. В Китае можно поставить одну дозу, в Великобритании разрешают привиться AstraZeneca единожды, а потом сделать вторую дозу через два-четыре месяца. Однако нельзя забывать, что иммунитет они дают примерно от 60 до 80%.

Например, «Спутник V» дает более 90% иммунитета, потому что состоит из двух доз. Первая доза идентична компонентам «Спутника Лайт», а во второй используется другой вектор и тоже есть белок. Он как бы дополняет первую дозу и закрепляет эффект.

По словам Костинова, когда впервые делается вакцинация против чего угодно, ученые рекомендуют использовать две дозы, чтобы был хороший иммунитет. Здесь то же самое. Люди стерильны, они никогда не встречались с этим вирусом, поэтому было сделано две дозы, чтобы быть уверенными в иммунитете.

«В идеале нужно делать две дозы „Спутника V“, но можно привиться и однократно „Спутником Лайт“. Лучше так, чем вообще ничего. Это тоже даст хороший эффект и определенную защиту при встрече с вирусом», — подчеркнул иммунолог.

Руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского» Александр Бутенко также поддержал пользу и эффективность прививки однокомпонентной вакциной.

«Это же не просто так людям рекомендуется. Для этого есть основания, поэтому если Минздрав рекомендует и разрешает, то ошибок там быть не может», — сказал он.

Костинов отметил, что после «Спутника Лайт» ревакцинацию нужно будет делать так же, как и после «Спутника V», то есть через полгода, поскольку формируется такой же иммунитет.