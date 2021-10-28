Вакцина «Спутник Лайт» закончилась в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга сообщили об отсутствии в прививочных пунктах вакцины «Спутник Лайт». Городской комитет по здравоохранению объяснил, что препарат закончился на складах, а когда будет следующая партия неизвестно. Общение жителей города и чиновников произошло на странице губернатора северной столицы Александра Беглова во «ВКонтакте».

С жалобой на отсутствие вакцины для ревакцинации пожаловалась местная жительница. Она пояснила, что хотела сделать прививку, так как срок действия QR-кода после перенесенной коронавирусной инфекции подходит к концу. Но в ближайшее время этот электронный пропуск будет необходим.

«Запись в поликлиниках ведется аж на конец ноября Как вакцинироваться тогда?» — поинтересовалась она.

Источник фото: vk.com/a_beglov

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил, что за поставки вакцины в город отвечает федеральный Минздрав, который распределяет препарат по регионам.

«Вакцины „Спутник Лайт“ на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сделать прививку в первый раз или пройти ревакцинацию против коронавируса можно любой зарегистрированной вакциной. Для жителей Санкт-Петербурга сейчас доступен препарат «Спутник V».

Ограничения в Санкт-Петербурге начнут действовать с 30 октября. Более чем на неделю, до 7 ноября прекратят работать заведения общественного питания и непродовольственные розничные магазины, а также фитнес-центры, бассейны и аквапарки. Горожане смогут посещать только продуктовые магазины и аптеки.

С 1 по 3 ноября работодателям рекомендовали перевести на удаленную работу всех сотрудников. Взрослые жители северной столицы с 1 ноября должны иметь QR-код, чтобы посещать выставочные мероприятия численностью более 40 человек. С 15 ноября это правило распространится на все массовые мероприятия, а с 1 декабря без QR-кода не пустят в кафе или рестораны города.