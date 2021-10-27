По всей России очереди в пунктах вакцинации. Спрос на «Спутник Лайт» превысил предложение

Во многих регионах России выстраиваются очереди в пункты вакцинации, иногда дело доходит даже до драки. Популярностью пользуется однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», но она чаще всего и заканчивается.

Перед введением ограничительных мер и QR-кодов в российских регионах начали выстраиваться огромные очереди на вакцинацию. В Екатеринбурге жители чуть было не подрались в торговом центре «Мега» в очереди на прививку. Чтобы получить вакцину, люди занимали очередь с половины седьмого утра — еще до открытия ТЦ, написал Ura.ru. Вакцина при этом закончилась довольно быстро.

В других торговых центрах Екатеринбурга также выстроились очереди из желающих привиться. В пунктах вакцинации тоже толпы.

В СМИ появилась информация о нехватке в регионе вакцины «Спутник Лайт», однако эту информацию быстро опровергли. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, на Урале есть 80 тысяч доз препарата, а скоро будет еще одна поставка, написал сайт Regnum.

«Спутник Лайт» популярен у россиян, поскольку вводить приходится только один компонент. По словам заместителя губернатора, в области каждый день прививаются 20 тысяч человек.

Ажиотаж вокруг вакцины

Желание привиться от коронавируса перед введением ограничений охватило многие регионы. В Белгороде, в пункте вакцинации торгового центра «Мега Гринн», очередь из пациентов растянулась на 4,5 часа. Очевидцы рассказывали, что вакцинацией занималась только одна медсестра, написал сайт «Бел.ру».

В Москве за несколько дней до начала ограничений также выстроились очереди в прививочные пункты. Посетители жаловались, что приходили рано, но в очереди было уже несколько десятков человек, сообщило РИА «Новости».

Похожая ситуация произошла в Республике Удмуртия. В центре общественного здоровья Ижевска выстроились очереди за прививкой. После введения обязательной вакцинации для некоторых групп населения и QR-кодов желающих привиться от коронавируса резко прибавилось, написал сайт kp.ru.

Жители региона рассказывали, что за час до закрытия центра их даже не пускали дальше порога.

Нехватка препарата

В некоторых регионах спрос на вакцину превысил предложение. В Крыму за три дня до введения ограничений оставалось только 150 тысяч доз. Власти региона попросили у Минздрава России новые партии препарата, поскольку имеющихся хватит только на 10 дней, писало РИА «Новости».

Власти Крыма заявляли, что к концу ноября и началу декабря нужно вакцинировать 700 тысяч человек, чтобы достичь коллективного иммунитета.

«Спутник Лайт» закончился также в Перми, написал РБК. Жители региона рассказали, что препарат нельзя найти ни в одном медучреждении или пунктах вакцинации, а записаться можно только на 16 ноября.

Однако Минздрав области заявил обратное. Ведомство заверило, что вакцина не закончилась, а осталась, но в небольшом количестве. Тем не менее поставок препарата в ближайшее время никто не ожидает.

С похожей проблемой столкнулись жители Башкирии. В Уфе пациенты хотели вакцинироваться «Спутником Лайт», однако в пунктах вакцинации препарата не было. По словам жителей, его оставляли для тех, кто собирался ревакцинироваться, написал сайт NewsBash.ru.

Минздрав республики заявил, что данной вакцины в настоящее время нет в наличии, а ее поставку ожидают.