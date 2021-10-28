Запасы вакцины «Спутник Лайт» стали иссякать в Свердловской области

В Свердловской области начала заканчиваться вакцина «Спутник Лайт». Об этом 28 октября заявили в пресс-службе местного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, написало URA.RU.

«На сегодняшний день запас „Спутника V“ составляет 400 тысяч доз. Это самая массовая вакцина и наиболее часто используемая. Запасы „Спутника Лайт“ в условиях высокого спроса действительно сокращаются, но жители области могут прививаться и двухкомпонентной вакциной», — сообщили в оперативном штабе.

Впрочем, несмотря на небольшое количество, запасов вакцины все же достаточно для того, чтобы привить жителей региона. На вопрос о том, когда можно ожидать новых поставок «Спутника Лайт», в оперштабе ответа дать не смогли. Там же напомнили, что прививка таким видом вакцины приравнивается к двум дозам обычного «Спутника» — такое правило будет действовать до 15 декабря.

Источник сообщил уральскому агентству мнение, что повышенный ажиотаж вокруг облегченной версии вакцины может быть из-за желания поскорее получить сертификат.

Ранее стало известно, что спрос на препарат «Спутник Лайт» превысил предложение сразу в нескольких регионах страны.