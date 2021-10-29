«Спутник Лайт» закончился в Кургане

Запасы вакцины «Спутник лайт» закончились в Кургане, в других районах региона вакцинация этим препаратом продолжается. Областной департамент здравоохранения подал заявку на поставку еще 20 тысяч доз вакцины.

В пресс-службе губернатора региона заявили, что «Спутник Лайт» кончился из-за повышенного спроса. Новые поставки препарата ожидаются по мере выпуска вакцины, сообщил ТАСС.

Что касается «Спутника V», то сейчас в Курганской области, по данным властей, есть запас почти в 50 тысяч комплектов доз.

«Спутник Лайт» рекомендуют использовать для ревакцинации, а также тем, кто уже болел ковидом. Но для этих целей подходит и «Спутник V». В региональном депздраве добавили, что пункты вакцинации работают в обычном режиме.

Накануне стало известно, что «Спутник Лайт» закончился и в Санкт-Петербурге. В комитете по здравоохранению объяснили, что за поставки вакцины в город отвечает федеральный Минздрав, который распределяет препарат по регионам. Пока информации о сроках поставки следующей партии вакцины нет.