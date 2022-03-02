Спецоперация России в Донбассе, день 6. Хроника

Спецоперация России в Донбассе продолжается уже шестой день. «360» ведет текстовую трансляцию с основными событиями.

00:07 Rеuters: в России перестал работать сервис Apple Pay.

23:49 Эстония пообещала не отзывать вид на жительство у россиян, которые живут в стране на законных основаниях.

23:22 Apple прекратила продажи всей техники в официальном онлайн-магазине в России.

23:02 Польша начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве. В том числе здания школы при посольстве.

22:38 СМИ: послы ЕС согласовали отключение от SWIFT банков ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ.

22:23 Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России. Со 2 марта из страны нельзя будет вывезти иностранную валюту в сумме более 10 тысяч долларов.

22:03 Международный союз велосипедистов отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных стартах.

21:47 Турция на намерена вводить санкции против РФ — хочет оставить канал для диалога, заявил представитель Эрдогана.

21:18 WSJ: немецкая компания BMW заявила о приостановке производства автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде. Поставки машин на российский рынок она тоже прекратит.

21:08 Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство из-за применения тяжелых вооружений в жилых зонах на Украине. Он также призвал не допускать любых форм дискриминации в ситуации вокруг страны.

20:50 Пушилин: ВСУ препятствуют созданию гуманитарных коридоров ВС РФ для выезда жителей Мариуполя.

20:45 Киберполиция Украины попросила перестать защищать российские ресурсы от DDoS-атак.

20:05 Представительство ДНР в СЦКК заявило, что в результате обстрела ВСУ повреждения получило здание детского сада в Донецке.

20:03 Песков: пока рано делать выводы о вероятности встречи Путина и Зеленского после переговоров в Белоруссии.

19:45 В ДНР сообщили о гибели 1 марта четырех мирных жителей республики. Еще 23 человека пострадали.

19:40 Лукашенко допустил, что стартовавшие российско-украинские переговоры в итоге приведут к встрече Путина и Зеленского.

19:25 В Европарламенте депутаты единогласно одобрили резолюцию, осуждающую военную операцию РФ на Украине и призывающую к жестким антироссийским санкциям.

19:17 Лукашенко заявил, что Белоруссия способна в случае опасности провести мобилизацию за два-три дня.

19:04 Президент Венесуэлы Николас Мадуро полностью поддержал действия России на Украине. В разговоре с российским лидером Владимиром Путиным он осудил дестабилизирующую активность США и НАТО.

18:42 Украина пригрозила ракетным ударом Белоруссии. Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24» сказал, что такое решение при необходимости примет верховный главнокомандующий.

18:36 РИА «Новости» опубликовало видеообращение неких хакеров, предположительно, группировки Killnet. Они призвали россиян не верить фейкам и не поддаваться панике, а также сказали, что взломали сайт группировки Anonymous, которая ведет кибератаки на российские ресурсы.

18:32 После взрыва у Киевской телевышки в городе приостановилось телевещание, сообщают украинские СМИ.

18:22 Бывший спецназовец записал обращение в связи со спецоперацией на Украине.

18:11 ⚡️⚡️⚡️ Началось экстренное заседание Генассамблеи ООН по ситуации на Украине.

18:10 ⚡️Paramount тоже приостанавливает выпуск своих фильмов в России.

Из кинотеатров пропадут «Соник 2 в кино» (премьера 31 марта) и «Затерянный город» с Ченнингом Татумом и Сандрой Буллок (7 апреля).

18:02 ❗️ Глава Кабардино-Балкарии: четыре военных из региона погибли при спецоперации на Украине.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Это невосполнимая утрата. Они отдали свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа. Мы всегда будем их помнить. Семьям погибших будет оказана всемерная поддержка», — сказал Казбек Коков.

Ранее о потерях сообщили главы нескольких российских регионов.

17:42 ❗️ МВД России предупредило, что в даркнете, соцсетях и мессенджерах расходятся призывы к террористической деятельности. За деньги предлагают совершать теракты в России.

«По имеющейся информации, объявления о призывах к противоправным деяниям распространяются кол-центрами, расположенными на Украине. Полиция предполагает, что ранее данные центры могли заниматься телефонным мошенничеством в отношении российских граждан и другими криминальными деяниями», — сказано в сообщении МВД.

17:39 Мексика не присоединится к санкциям против России, заявил президент страны.

17:27 Украину уже могли покинуть до четырех миллионов человек, сообщила ООН.

17:03 Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины по фактам бесчеловечного отношения к российским военнослужащим, попавшим в плен.

16:51 Валерия Гергиева и Анну Нетребко пригласили выступить на фестивале Чайковского в Клину. Так Подмосковье отреагировало на новости о том, что Гергиева уволили из Мюнхенского филармонического оркестра, а Нетребко — из Баварской оперы.

«Почтем за честь пригласить вас выступить на одном из лучших в России классических open-air-фестивалей. Это фестиваль имени великого композитора, музыка которого объединяет весь мир <…> Ваши выступления станут настоящим подарком для жителей всего Подмосковья, а также для гостей фестиваля», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

16:43 В ДНР шахта имени Засядько оказалась обесточена из-за обстрела со стороны украинских военных. Под землей — 33 горняка.

16:33 Уехавшие в Великобританию россияне пожаловались на дискриминацию. В местных СМИ началась антироссийская кампания, в результате негативное отношение переводится на россиян, приехавших по учебе или работе.

16:20 ⚡️Adidas приостановил сотрудничество с Российским футбольным союзом.

16:08 Власти Луганска объявили, что эвакуация жителей завершена.

16:04 ❗️ Минобороны РФ объявило, что российские военные нанесут удары по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве — именно оттуда россиянам звонят с угрозами, а также сообщают о минировании детсадов, школ и вокзалов.

Ведомство призвало жителей Киева, живущих рядом с ретрансляционными узлами, по которым будут нанесены удары, покинуть свои дома.

16:02 ⚡️ Правительство РФ запустило информационный ресурс Объясняем.рф с проверенной информацией на фоне фейков и слухов.

16:00 Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 странах Европы.

15:57 Володин предложил шоу-бизнесу определиться с позицией по Украине «до понедельника». Он указал на то, что Валерия Гергиева уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, так как он «не обозначил к понедельнику свою позицию» по ситуации на Украине.

«Сегодня настал момент истины. Каждый должен понять: либо мы сплотимся вокруг страны, преодолеем вызовы, либо потеряем себя. В этой связи всем почитателям зарубежных подходов и стандартов — худрукам, режиссерам, актерам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, — правильно было бы „определиться с четкой позицией до понедельника“, как сказал мэр Мюнхена, по ситуации на Украине», — написал Володин в Telegram.

15:48 Роскомнадзор потребовал от YouTube и TikTok снять введенные на территории Европы ограничения доступа к RT и Sputnik.

15:40 ❗️Райффайзенбанк опроверг слухи о возможном уходе из России.

15:29 Сбербанк опроверг сообщения о заморозке вкладов. Отмечается, что все средства на счетах и депозитах доступны клиентам в полном объеме по первому требованию.

15:09. Западные кинокомпании отменили премьеры своих фильмов в России. Брешь в сеансах будут закрывать отечественным кино. При этом прокатчики не исключают, что большинство кинотеатров вынуждены будут закрыться. Какой есть выход для россиян — читайте в нашей статье.

15:01 Правительство решило выделить один триллион рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний в условиях санкций.

14:55 Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с Анной Нетребко, сообщает управляющий директор.

14:48 Отменены концерты в Москве группы Franz Ferdinand (планировался на Adrenaline Stadium 1 июля) и Green Day («Открытие Арена» 29 мая).

14:29 Заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении, заявил глава офиса Зеленского.

14:20 ❗️ Второй раунд переговоров России и Украины может пройти уже завтра, сообщают СМИ со ссылкой на украинские дипломатические источники.

14:18 Роскомнадзор сообщил, что вновь замедлил Twitter из-за распространения там фейков об операции на Украине.

13:57 Лукашенко заявил, что Белоруссия усиливает южную границу и разворачивает там дополнительные батальонные группы.

13:34 Кремль продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, заявил Песков. При этом, по его словам, разговора Владимира Путина с Владимиром Зеленским в планах пока нет.

13:18 ⚡️ Попавшие под санкции российские банки не смогут выпускать новые карты Visa и MasterCard. Действующие продолжат работать.

13:13 Официальные курсы на 2 марта от Центробанка: доллар — 91,75 рубля, евро — 102,91 рубля.

13:00 Минобороны анонсировало Первый Международный антифашистский конгресс в рамках работы форума «Армия — 2022».

12:54 Лавров: для России имеет принципиальное значение возвращение НАТО к состоянию 1997 года.

12:52 Трагедия Украины — результат попустительства западных покровителей преступного режима, заявил Сергей Лавров. По его мнению, власти в Киеве угрожают международной безопасности, планируя обрести собственное ядерное оружие.

12:38 Россия продолжит специальную операцию на Украине до достижения поставленных целей, заявил Шойгу.

Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием Сергей Шойгу.

Также Шойгу сказал, что украинская сторона в ходе боевых столкновений использует мирных граждан в качестве живого щита.

12:29 РЖД предупредили, что сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay могут быть недоступны при покупке билетов через приложение.

12:24 «Локомотив» вслед за «Динамо» объявил об увольнении тренера. Маркус Гисдоль освобожден от должности.

12:23 Южная Корея объявила о прекращении сотрудничества со Сбербанком, ВЭБ и ВТБ.

12:15 ФК «Динамо» объявил о расторжении контракта с украинцем Андреем Ворониным. Он был помощником главного тренера.

12:10 Мюнхенский филармонический оркестр уволил Валерия Гергиева.

11:56 Обстановка в Донбассе остается сложной, но контрнаступательная операция продолжается, сообщил Пушилин.

11:52 Российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания только в нейтральном статусе, говорится в пресс-релизе федерации.

11:42 ⚡️Великобритания ввела санкции против Сбербанка — запрещены корреспондентские счета и клиринговые операции в фунтах. Сбербанк заявил, что британские санкции не окажут существенного влияния на его клиентов из России.

11:32 Также Лукашенко сказал, что в Белоруссии и приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским силам.

Россия пошла на военную операцию на Украине, потому что ей не оставили выбора, заявил президент Белоруссии.

11:27 ❗️ Google заявил, что блокирует в Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik.

11:23 В ДНР заявили, что сбили примененную украинскими военными ракету «Точка-У» над населенным пунктом Зугрес.

11:05 Лукашенко о конфликте на Украине: дай Бог, чтобы не перерос в планетарный.

10:41 Число раненных в результате обстрела Горловки возросло до семи, сообщили в ДНР.

10:35 ❗️ Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей, евро — до 100.

10:33 Украинские нацформирования захватили около 20 автомобилей СММ ОБСЕ, судьба сотрудников миссии неизвестна, заявили в ДНР.

10:30 Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

10:25 Hyundai приостанавливает работу российского завода в Петербурге с 1 по 5 марта из-за проблем с поставками комплектующих.

10:18 Все водохранилища для снабжения Симферополя заполнились водой.

10:10 ⚡️ При обстреле Горловки повреждены фильтровальная и насосная станции, без воды остались свыше 70 тысяч человек, сообщили в ДНР.

10:10 Более 377 тысяч беженцев с Украины въехали на территорию Польши, сообщила погранслужба.

09:42 Россия в качестве ответных мер закрыла небо для Швейцарии, об этом сообщили в Росавиации.

09:15 ❗️ Официальный представитель Народной милиции ЛНР Эдуард Басурин заявил, что сегодня Мариуполь будет полностью взят в кольцо.

08:57 ❗️ В ДНР сообщили, что число пострадавших при обстреле Горловки выросло до трех.

08:28 Мобильные операторы связи на Украине заблокировали доступ к телефонам с российскими номерами, сообщила Госспецсвязь Украины.

08:00 Компания Sony Pictures приняла решение отменить премьеры в России из-за ситуации на Украине. Такое же решение ранее приняли Warner Bros. и Disney. Это значит, что Россия остается без мартовских премьер фильмов «Бэтмен», «Морбиус» и мультфильма Pixar «Я краснею», под вопросом апрельская премьера третьей части «Фантастических тварей».

07:45 Мэр Горловки сообщил, что при обстреле украинскими войсками пострадали два мирных жителя.

07:20 В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии.

06:00 Замглавы МИД Сирии Башар Джаафари выразил мнение, что США спровоцировали Украину на конфликт с Россией.