Володин предложил шоу-бизнесу определиться с позицией по Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после того, как Мюнхенский филармонический оркестр уволил дирижера Валерия Гергиева, заявил, что сейчас настает момент истины. В связи с этим он посоветовал всем представителям российского шоу-бизнеса, актерам и актрисам определиться со своей позицией относительно событий на Украине, как это потребовали сделать от Гергиева в Германии.

«Сегодня мэр Мюнхена принял решение отстранить от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева. За то, что он „не обозначил к понедельнику свою позицию“ по ситуации на Украине. Может быть, после этого мы все осознаем, что происходит?» — написал Володин в своем Telegram.

По мнению спикера Госдумы, на Западе, вероятно, просто плохо знают характер Гергиева, который давал концерт в Цхинвале, выступал под открытым небом в Пальмире в Сирии.

«Тогда его спросили: „Зачем это нужно всем нам?“ Он ответил: „Чтобы жить, чтобы помнить, кто мы и откуда. И людьми оставаться“. Совершенно очевидно: Валерий Гергиев не мог предать свою страну, ребят, которые борются сейчас против бандеровцев, приносят мир и свободу братскому народу Украины», — добавил политик.

Тут же Володин поинтересовался, что происходит в России, когда представители шоу-бизнеса с государственных телеканалов, деятели культуры на бюджетном обеспечении делают публичные заявления, которые, по мнению спикера Госдумы, звучат в духе того, что «требовали власти европейских стран от Гергиева». Володин подчеркнул, что время, которое наступило сейчас, можно считать моментом истины.

«В этой связи всем почитателям зарубежных подходов и стандартов — худрукам, режиссерам, актерам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, — правильно было бы „определиться с четкой позицией до понедельника“, как сказал мэр Мюнхена, по ситуации на Украине», — заключил он.