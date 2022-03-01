Уехавшие в Великобританию россияне пожаловались на дискриминацию

Проходящие обучение или работающие в Великобритании россияне пожаловались на дискриминацию или хулиганские выходки в свой адрес из-за ситуации на Украине. Об этом сообщило посольство России в Лондоне на своей странице в Facebook.

Дипломаты заявили, что ежедневно получают большое количество жалоб от соотечественников. В посольстве отметили, что в британских СМИ началась беспрецедентная антироссийская кампания, связанная с событиями на Украине. В результате негативное отношение переводится на россиян, приехавших в Великобританию по учебе или работе.

«Это относится как к совершеннолетним гражданам, работающим, проживающим, обучающимся в Великобритании, так и к детям в британских школах», — говорится в сообщении.

В дипмиссии не исключили, что в отношении российских учреждений или русскоязычных организаций в ближайшее время начнутся провокации. При этом британские власти закрывают глаза на такое поведение.

Дипломаты посоветовали подвергнувшимся дискриминации россиянам фиксировать все случаи и обращаться в правоохранительные органы.

В ведомстве отметили, что в случае агрессии со стороны демонстрантов, окруживших российское посольство, посетители смогут сообщить сотрудникам дипмиссии или полицейским.