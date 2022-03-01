Главы регионов РФ выразили соболезнования в связи с гибелью военных в результате спецоперации в Донбассе

Среди российских военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации по денацификации Украины, появились первые потери. Главы российских регионов принесли свои соболезнования семьям погибших.

Четверо уроженцев Кабардино-Балкарии погибли на Украине, рассказал 1 марта глава региона Казбек Коков. Их память почтили минутой молчания.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Это невосполнимая утрата. Они отдали свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа. Мы всегда будем их помнить. Семьям погибших будет оказана всемерная поддержка», — написал губернатор.

Глава Дагестана Сергей Меликов 27 февраля в своем Instagram написал о гибели офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. О сержанте контрактной службы, уроженце Курской области Андрее Ильине рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Глава Калмыкии Бату Хасиков написал о гибели сержанта Константина Манджиева. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко — об уроженце Кузнецка Михаила Афанасова. Два уроженца Чеченской Республики погибли на Украине, еще четверо ранены, рассказал лидер региона Рамзан Кадыров.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о смерти двое ульяновских десантников. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев принес соболезнования родственникам жителя Кубани, капитана российской армии Александра Лысенко.

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что на Украине «пал в бою, как герой, наш земляк Арман Нарынбаев».

Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию.