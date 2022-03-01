Премьеры западных фильмов отменили в России. Но выход всегда найдется

Западные кинокомпании отменили премьеры своих фильмов в России. Брешь в сеансах будут закрывать отечественным кино. При этом прокатчики не исключают, что большинство кинотеатров вынуждены будут закрыться.

В России отменили премьеру «Бэтмена»

Студия Warner Bros. отменила премьеру фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России из-за обострения ситуации на Украине и начала операции в Донбассе. Пока не известно, что будет с другими новинками кинокомпании. Ранее Walt Disney Company также приняла решение приостановить показ своей кинопродукции в России.

Кроме того, стриминговый сервис Netflix отказался показывать 20 российских федеральных телеканалов. Их должны были включить в сетку трансляции с 1 марта, согласно требованию статьи закона «Об информации». Netflix стал первой иностранной компанией в России, которую включили в реестр аудиовизуальных сервисов.

Зрителям вернут деньги за билеты

Гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин заверил «360», что всем зрителям, которые заранее купили билеты на отмененные фильмы, деньги вернут. При этом кинопрокатчик уточнил, что неизвестно, сколько продлится приостановка проката зарубежных кинокартин.

«Сейчас больше вопросов, чем ответов. Пока мы не знаем, чем заполнить образовавшуюся брешь в киносеансах. Думаем», — сказал Алексей Васясин.

В сети кинотеатров «Каро» «360» лаконично ответили, что будут работать с тем, что есть.

Генеральный директор «Невафильма» Олег Березин также подтвердил «360», что деньги за купленные билеты на отмененные премьеры будут возвращены. Пустоты в сеансах прокатчикам поможет заполнить отечественная кинопромышленность: страна производит 300 фильмов в год. При этом вероятно, что две трети кинотеатров приостановят свою деятельность.

«Любая индустрия перестраивается. Посмотрите на телевидение, которое вообще научилось жить без зарубежного контента. Другой вопрос, что у нас вся индустрия построена на импортных технологиях, в том числе и кинотеатры. И что тут прилетит с точки зрения оборудования, обслуживания, запчастей, пока предсказать сложно», — сказал Олег Березин.

Прокатчикам ничего не компенсируют

Олег Березин пояснил, что никакой компенсации за приостановленный прокат фильмов российские прокатчики не получат. Все западные кинокомпании, за исключением Paramount, работают через собственные представительства. Фильмы не покупаются, они, грубо говоря, даются на реализацию.

«Рынок менеджерского кино устроен иначе, чем независимое кино. В независимом кино покупаются права и так далее, а в менеджерском — кино через свои представительства сдается на реализацию кинотеатрам. За это студии получают 50% выручки от проданных билетов», — уточнил Олег Березин.

В России будут смотреть свое кино

Кинокритик Егор Москвитин рассказал «360» о ближайших премьерах, в которых пока отказали россиянам. Это мультфильм «Я краснею» от студи Pixar, вампирский кинокомикс «Морбиус» с Джаредом Лето, «Мир юрского периода: Господство» с Крисом Прэттом, история о викингах «Северянин», или «Норманн», с Николь Кидман и многие другие.

«Это и „Тор: Любовь и гром“, который должен быть еще более комедийным, чем „Тор: Рагнарек“, новая версия „Человека-паука“. Именно эти прокатные компании, которые сейчас приостановили сотрудничество с Россией, поставляли порядка 40-50 самых громких релизов в год», — отметил Егор Москвитин.

Он пояснил, что пока трудно сказать, смогут ли россияне посмотреть премьеры на стриминговых каналах. Например, Disney+ пока не запущен в России и теперь, скорее всего, уже не будет. Что касается Netflix, то у него могут возникнуть проблемы из-за нежелания показывать российские федеральные каналы.

«Другие стриминги могут столкнуться с трудностями вывода денег из России из-за новых валютных расчетов. Так что, думаю, мы будем возвращаться в эпоху пиратства и заодно больше смотреть российское кино, как это уже было в пандемию, когда иностранные релизы переносились, а отечественные продолжали собирать деньги», — сказал Егор Москвитин.

У киноманов остается небольшая надежда на стриминговый сервис HBO Max. В прошлом году Warner Bros. выпускал свои фильмы на этой площадке одновременно с прокатом на больших экранах. Однако в 2022-м стратегия изменилась: новые картины будут выходить в онлайн-кинотеатре через 45 дней после начала проката.

Так, «Бэтмен» должен выйти 19 апреля, «Черный Адам» — примерно 12 сентября, а «Флэш» — 19 декабря. Однако сейчас на территории России стриминговый сервис HBO Мах недоступен.