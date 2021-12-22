Спецэпизод с актерами «Гарри Поттера» может разочаровать. Для этого есть три причины

Новый фильм о Гарри Поттере выйдет 1 января 2022 года и будет посвящен 20-летию легендарной истории. Пока одни фанаты пересматривают трейлер в ожидании премьеры, другие от нее воротят нос. Есть три причины, по которым воссоединение актеров серии может стать новогодним разочарованием.

Это не продолжение фильмов

Во-первых, если вы надеялись на то, что под возвращением имеется в виду продолжение фильмов о Гарри Поттере, то отбросьте эти мечты. На деле новый фильм представляет под собой встречу актерского состава всех восьми кинолент спустя 20 лет после съемок первой части.

«Такое ощущение, будто время и не проходило и будто очень много времени прошло», — сказала Эмма Уотсон в первом трейлере фильма HBO Max «20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс».

Вместе с ней в трейлере появились Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт, а также другие звезды саги о Гарри Поттере, такие как Том Фелтон и Хелена Бонэм Картер. В съемках трибьюта также приняли участие Робби Колтрейн, Ральф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Джеймс Фелпс, Оливер Фелпс, Марк Уильямс, Бонни Райт, Альфред Энох, Ян Харт, Тоби Джонс, Мэттью Льюис, Эванна Линч, продюсер Дэвид Хейман и режиссеры Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэлл и Дэвид Йейтс.

Есть подозрение, что 1 января можно найти занятие поинтереснее, чем смотреть, как актеры полтора часа болтают между собой о том, как проходили съемки фильмов, в тех самых сказочных декорациях. Да, самым ярым фанатам это, возможно, будет интересно, но для простых поклонников вряд ли это будет интересно. В конце концов, у членов каста и до этого был миллион интервью.

В общем, никакой вам здесь магии и возвращения любимых героев детства с приключениями, а только актеры и их воспоминания.

Не будет Джоан Роулинг

Первому фильму о Гарри Поттере, снятому по одноименной книге, исполняется аж 20 лет. На торжество это приглашены, кажется, все участники процесса, кроме главного — Джоан Роулинг. Да, той самой, что написала эту франшизу, придумала героев и создала магический мир, в фильме не будет. Вставки с ней появятся, но лишь архивные, взятые из того времени, когда она писала книгу.

Для кого-то это тоже может оказаться большим поводом для разочарования и огорчения. Многим фанатам, скорее всего, интереснее послушать мысли именно того человека, который вселенную создал.

Ни Роулинг, ни Warner Bros. ее отсутствие в проекте никак не комментировали, но сопоставить два плюс два не составляет труда. Скандал с писательницей стал разгораться летом 2020 года, когда она начала публиковать твиты якобы «трансфобного» характера. После этого часть актеров, да и компаний, с которыми работала Роулинг, стали от нее отстраняться. Например, Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт практически мгновенно опубликовали твиты в защиту транс-персон.

Можно было бы понять Warner Bros. и даже похвалить за то, что они от своей повестки и политики принятия всех и вся не отказываются, если бы не двойные стандарты даже здесь. Например, Ральф Файнс, сыгравший Волдеморта, публично встал на защиту Роулинг еще в марте и сказал, что не понимает всей критики, направленной в ее адрес. Робби Колтрейн, исполнивший роль Хагрида, и вовсе заявил, что не видит ничего оскорбительного в словах Роулинг, и подчеркнул, что критика идет только от целого поколения людей в Twitter, которые «слоняются и ждут, чтобы их обидели».

Если судить по логике Запада, то оба актера поддержали трансфобию, но их почему-то на съемки фильма позвали, а создательницу этого мира — нет.

Манипуляция ностальгией

Желание вернуться в любимый мир детства возникает периодически у всех, и понять стремление Warner Bros. отметить 20-летие успешной франшизы тоже можно. Круглая дата и море фанатов. Разве можно упустить такой шанс? Только на фоне постоянных ремейков старых фильмов и создании никому не нужных спин-оффов любимых сериалов вся эта история быстро становится бездушной.

Вроде смотришь трейлер с любимыми актерами, а на фоне крутится назойливая мысль, что на тебе просто пытаются заработать побольше денег. Эдакий паразитизм на детище, которое многими все еще любимо. Обычная манипуляция в виде попытки сыграть на чувстве ностальгии.

А еще есть большой страх разочароваться в увиденном. Мы помним этих актеров и создателей проекта, когда они были молодыми и дружными, когда искренне горели этим делом. Велик шанс включить фильм и увидеть парад лицемерия с натянутыми улыбками, заранее прописанными вопросами и четко сформулированными ответами. Об этом лицемерии забыть будет особенно сложно, учитывая всю ситуацию с Роулинг. Так можно ли будет по-настоящему проникнуться этим фильмом и растрогаться речами актеров?

В этом смысле лучше посмотреть ролики о самих съемках и том, что осталось за кадром: там и милые розыгрыши, которые дети-актеры устраивали своим старшим коллегам, и настоящая химия между участниками съемок. А главное — это живая история, а не глянцевая картинка спецэпизода, спродюсированного для манипуляции ностальгией и выпущенного ради прибыли на стриминговом сервисе.

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