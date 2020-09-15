Мания угнетения. Почему Джоан Роулинг «умерла» для бывших фанатов после анонса новой книги

Новый детективный роман Джоан Роулинг вызвал гнев западного Twitter-сообщества. Пользователи обвинили ее в гомофобии и трансфобии. Снова.

На прошлой неделе Джоан Роулинг, известная всему миру своей легендарной сагой о Гарри Поттере, объявила об окончании работы над новым романом «Дурная кровь» (в оригинале Troubled blood). Это пятая книга в серии криминальных детективов о сыщике Корморане Страйке, которые писательница выпускает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Но не успел новый детектив еще даже выйти в полном объеме, как уже вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователям Twitter стало известно, что в этом романе убийца переодевается в женскую одежду. Казалось бы, ничего нового в этом нет — многих литературных злодеев писатели наделяют особыми приметами. Однако сетевые борцы за «толерантность» и здесь нашли повод оскорбиться — дескать, такой образ обижает трасгендеров и гомосексуалистов. В связи с этим в Twitter появился хештег #RIPJKRowling — защитники прав всевозможных меньшинств не постеснялись заживо «похоронить» известную писательницу.

Примечательно, что вывод о «трансфобии» Роулинг пользователи Twitter сделали на основе не самой книги, а рецензии от The Telegraph. Причем нигде не говорится, что убийца в женском платье вообще является трансгендером. Где некоторые пользователи увидели расизм — и вовсе загадка.

Возможно, такая реакция обусловлена тем, что этим летом писательница опубликовала твит, в котором призвала не приравнивать транссексуалов — мужчин, ставших женщинами, к женщинам от рождения. Именно это послужило основанием для обвинений в трансфобии, в том числе и от актеров, снимавшихся в экранизации «Гарри Поттера» и, по сути, обязанных Джоан Роулинг успешной карьерой: Эммы Уотсон, Руперта Гринта и Дэниэла Рэдклиффа. За это Джоан Роулинг даже лишили правозащитной премии Ripple of Hope Award.

Будут ли последствия?

Травля за «неправильное» мнение — уже давно не новость для «прогрессивного» и «толерантного» западного мира. И главный вопрос сейчас: не обернется ли для Джоан Роулинг это куда более серьезными последствиями, чем оскорбления в Twitter, например, разрывом контрактов с издательствами?

В беседе с «360» Константин Мильчин, литературный критик и редактор проекта «Горький», призвал не преувеличивать масштаб проблемы. По его словам, группа неких «активистов» из Twitter — это еще не все западное общество.

«Возможно, из-за этого продажи ее книг упадут на одну тысячную процента. Но эти активисты в любом случае решают не так много. Все-таки нормальный человек понимает разницу между Харви Вайнштейном — реальным насильником, которого приговорили к настоящему тюремному сроку, и Джоан Роулинг, про которую какие-то непонятные люди написали гадость в Twitter. Нормальный читатель осознает, что ее слова не несут призывов к насилию», — заявил Мильчин.

Более того, не исключено, что это даст и обратный эффект и сделает рекламу произведению. Ведь далеко не все на Западе разделяют взгляды борцов за «толерантность».

Это только на первый взгляд в западном мире господствуют леволиберальные ценности. Вполне открыто существуют издательства, выпускающие даже откровенно нацистские книги. Поэтому то, что скоро «толерантные» каратели будут наказывать всех за «неправильное» мнение, — иллюзия Константин Мильчин литературный критик, журналист, редактор проекта «Горький».

Поэтому не стоит переживать, что Джоан Роулинг не сможет дальше зарабатывать на хлеб. Но части поклонников лишиться, безусловно, может. По мнению Мильчина, дело еще и в том, что у писательницы сложилась репутация «борца за все хорошее». Собственно, сама книга о Гарри Поттере учит тому, что все должны иметь равные права вне зависимости от происхождения, тогда как отрицательные персонажи пропагандируют «чистоту крови». Да и вне своей писательской деятельности Роулинг неоднократно высказывалась в поддержку феминисток, а также расовых и секс-меньшинств. Вот теперь многих и удивляет, что права трансгендеров Роулинг защищать не хочет.

Люди, которых известная писательница в свое время научила хорошему, не понимают, почему сейчас она ведет себя не так, как им нравится. Если бы о трансгендерах негативно отозвался какой-нибудь ультраправый политик, никто бы не обратил на это внимания. Но у Роулинг другая репутация Константин Мильчин литературный критик, журналист, редактор проекта «Горький».

А вот русскоязычная аудитория Twitter в большинстве своем поддержала писательницу. Да и когда летом зарубежные фан-клубы «Гарри Поттера» из-за скандала с трансгендерами решили отказаться от упоминаний имени автора столь почитаемого ими произведения, российские фан-сайты, наоборот, выступили в поддержку Роулинг.

В этот раз те, кто вступился за Роулинг, даже запустили альтернативный хештег — #IStandWithJKR.