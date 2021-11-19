Фанатов «Гарри Поттера» ждет приступ ностальгии в новом году. Но почему-то не позвали автора саги Джоан Роулинг

Потоковый сервис HBO Max анонсировал выход документального спецэпизода «Возвращение в Хогвартс». Он выйдет 1 января 2022 года и посвящен 20-летию первого фильма франшизы «Гарри Поттер и Философский камень». В пресс-релизе говорится, что в нем примут участие люди, которые были причастны к созданию всех восьми фильмов. Но это не так. На съемки не позвали Джоан Роулинг, написавшую книги, по которым была снята киносага.

Актриса Эмма Уотсон, которая сыграла роль Гермионы, выложила в Instagram сентиментальный текст, проникнутый ностальгией по тем временам. Она призналась, что ей безумно повезло сыграть одну из главных ролей киносаги.

«„Гарри Поттер“ был моим домом, семьей, миром, а Гермиона (до сих пор) является самым любимым вымышленным персонажем всех времен и народов», — написала Уотсон.

Она также поблагодарила съемочную группу за их работу, и посетовала, что ее вклад в популярность франшизы недооценивают.

При этом Эмма Уотсон ничего не сказала про Джоан Роулинг, без которой поттерианы не было бы вообще. Но писательницу в спецэпизоде не участвовала. В фильме будут только архивные кадры с ее участием.

Зарубежные СМИ утверждают, что столь вопиюще пренебрежительное отношение связано со скандалом, который грянул в соцсетях пару лет назад. Роулинг имела неосторожность заявить, что трансгендеров следует определять по их биологическому полу. Она вызвала крайне негативную реакцию, хотя и попыталась оправдаться.

Троица актеров, исполнивших главных героев фильмов по ее книгам поторопилась от нее откреститься. Дэниэл Редклифф в своем заявлении подчеркнул, что «трансгендерные женщины — это женщины».

Источник фото: Instagram.

«Любое утверждение об обратном стирает идентичность и достоинство трансгендеров и противоречит всем советам профессиональных ассоциаций здравоохранения, обладающих гораздо большим опытом по этому вопросу, чем Джо или я», — заявил Редклифф.

Сыгравший Рона Уизли Руперт Гринт заявил, что твердо поддерживает транс-сообщество.

«Транс-женщины — это женщины. Транс-мужчины — это мужчины. Мы все должны иметь право на жизнь в любви и без осуждения», — отметил он.

Эмма Уотсон подчеркнула, что, как и многие люди, уважает и любит трансгендеров уже за то, кем они являются.

«Транс-люди — это те, кем они себя называют, и они заслуживают жить своей жизнью, не подвергаясь постоянным вопросам или утверждениям, что они не те, кем они себя называют», — высказалась актриса.

Без Роулинг — нет смысла

Набрался храбрости и заступился за «маму Ро», так называют писательницу фанаты ее книг, только сыгравший Волан-де-Морта актер Ральф Файнс. Он заявил, что ненависть, которой облили Роулинг, неуместна. Файнс подчеркнул, что может понять остроту обсуждаемой темы, но не понимает накала страстей.

«Я считаю, что уровень ненависти, который люди выражают по поводу взглядов, отличных от их взглядов, и жестокость языка по отношению к другим беспокоят», — признался актер.

Сама Джоан Роулинг никак не прокомментировала свое неучастие в спецвыпуске. Она просто опубликовала пост, в котором сообщается о выходе документального фильма.

Зато не упустили случая высказаться о происходящем ее подписчики. Они прямо заявили, что хотели бы увидеть в спецэпизоде творца этой вселенной. Все остальные, по их мнению, расходный материал. В целом как зарубежные, так и отечественные поклонники Роулинг были возмущены вопиющей неблагодарностью, которую выказали люди, получившие от нее настоящую путевку в жизнь.

Их мнение разделяют и некоторые западные издания. Например, The BabylonBee иронично предположило, что воссоединение актеров спустя 20 лет было придумано специально для того, чтобы осудить Роулинг за ее взгляды. А сама писательница отказалась в нем участвовать потому, что не собиралась просить прощения за свои убеждения.