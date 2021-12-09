Знаменитая троица снова вместе. HBO Мах показал первый кадр из спецэпизода «Гарри Поттера»

Стриминговый сервис HBO Max порадовал поклонников «Гарри Поттера». В Twitter компании появилась фотография, на которой изображены главные актеры франшизы о мальчике, который выжил: Эмма Уотсон, Руперт Грин и Дэниел Рэдклифф. Актеры вернулись в Хогвартс и уютно расположились в гостиной Быстрый Гриффиндора.

«Как будто они никогда не уходили. 20-летие „Гарри Поттера“: Премьера „Возвращение в Хогвартс“ в первый день нового года», — написали представители HBO Max в посте.

Ранее HBO Max опубликовал трейлер новогоднего спецэпизода по «Гарри Поттеру». На нем все актеры, участвующие в съемках фильмов, получили письмо из Хогвартса. Выход картины приурочен к 20-летию премьеры фильма «Гарри Поттер и Философский камень».

В последнее время становится популярным снимать продолжение фильмов, которые были хитами более 20-40 лет назад: «Звездные войны», «Матрица», «Охотники за привидениями», «Декстер». Однако сериал «Друзья» ввел новую моду — реюнионы. Актеры возвращаются на съемочную площадку, где установлены старые декорации, и вспоминают об интересных историях со съемок.