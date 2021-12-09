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    09 декабря 2021, 11:59

    Знаменитая троица снова вместе. HBO Мах показал первый кадр из спецэпизода «Гарри Поттера»

    HBO Мах показал первый кадр из спецэпизода «Гарри Поттера»

    Екатерина Шамина

    Стриминговый сервис HBO Max порадовал поклонников «Гарри Поттера». В Twitter компании появилась фотография, на которой изображены главные актеры франшизы о мальчике, который выжил: Эмма Уотсон, Руперт Грин и Дэниел Рэдклифф. Актеры вернулись в Хогвартс и уютно расположились в гостиной Быстрый Гриффиндора.

    «Как будто они никогда не уходили. 20-летие „Гарри Поттера“: Премьера „Возвращение в Хогвартс“ в первый день нового года», — написали представители HBO Max в посте.

    Ранее HBO Max опубликовал трейлер новогоднего спецэпизода по «Гарри Поттеру». На нем все актеры, участвующие в съемках фильмов, получили письмо из Хогвартса. Выход картины приурочен к 20-летию премьеры фильма «Гарри Поттер и Философский камень».

    В последнее время становится популярным снимать продолжение фильмов, которые были хитами более 20-40 лет назад: «Звездные войны», «Матрица», «Охотники за привидениями», «Декстер». Однако сериал «Друзья» ввел новую моду — реюнионы. Актеры возвращаются на съемочную площадку, где установлены старые декорации, и вспоминают об интересных историях со съемок.