Герои «Гарри Поттера» вернулись в Хогвартс спустя 20 лет в новом фильме

Стриминговый сервис HBO Max выпустил трейлер к новому фильму о Гарри Поттере. Он выйдет 1 января 2022 года и будет посвящен 20-летию легендарной киносерии.

В новой картине, которая получила название «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» снимутся такие известные актеры как Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Ральф Файнс, , Хелена Бонэм Картер, Гэри Олдман, Том Фелтон и другие. Режиссерами фильма стали Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэсс и Дэвид Йейтс, а продюсером — Дэвид Хэйман. Также в киноленте будут использованы комментарии автора всех книг о Поттере — Джоан Роулинг.

Первый фильм о Гарри Поттере вышел в кино 4 ноября 2001 года. Его назвали фильмом «о мальчике, который выжил» и был создан по серии книг Роулинг. В России первая часть была выпущена чуть позже — в марте 2002 года.

В последнее время у Джоан Роулинг возникали конфликты из-за предполагаемой у нее некоторыми трансфобии. В 2020 году писательница выразила негодование на тему того, что женщин называют «людьми с менструацией» в угоду трансперсонам. Эта точка зрения вызвала общественный резонанс. Из-за этого, по данным некоторых СМИ, Роулинг не позвали на юбилей премьеры картины «Гарри Поттер и философский камень».