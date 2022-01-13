Для слежки за педофилами не хватает рук. Спасти детей могут технологии и общество

После убийства пятилетней девочки в Костроме на полицейских завели уголовное дело о халатности. Правоохранители не уследили за судимым за педофилию, и он совершил преступление снова. Система контроля за склонными к рецидиву в России несовершенна, исправить ее поможет сотрудничество полиции с гражданским обществом.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что на костромских полицейских завели уголовное дело о халатности после жестокого убийства и изнасилования пятилетней девочки. Местные правоохранители, по мнению следствия, недостаточно хорошо следили за одним из обвиняемых, который раньше уже сидел за педофилию.

Как следят за отсидевшими педофилами

Сегодня в России наказание за педофилию предполагает от восьми до 15 лет тюрьмы, а пожизненный срок — только при наличии отягчающих обстоятельств. Госдума должна до 1 февраля рассмотреть новый законопроект об ужесточении наказания для таких преступников, который предусмотрит высшую меру еще и не для рецидивистов. Раньше также звучали предложения на законодательном уровне позволить принудительно кастрировать педофилов, но движения пока документ не получил.

Когда осужденный по статье о нарушении половой неприкосновенности ребенка освобождается из мест лишения свободы, он должен встать на учет в региональных органах МВД. Об этом «360» рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«В последующем он должен приходить отмечаться в органы полиции. Это должно предотвратить повторное совершение преступлений, а также несогласованное перемещение гражданина в другие регионы», — объяснил он.

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко добавил, что основные ограничения на освобождающегося педофила накладывает суд в зависимости от обстоятельств дела, поведения в колонии и того, как администрация оценивает степень исправления человека. Профессор криминалистики Анатолий Кустов подчеркнул, что такие ограничения могут включать в себя запрет на нахождение в определенных местах.

«Есть те, кто освобождается и получает ограничения, например на посещение мест, где есть детские сады, школы и другие учреждения, где есть дети», — объяснил он.

Однако, по мнению Анатолия Кустова, одна из глобальных проблем заключается в том, что у участковых, на которых обычно ложится обязанность проверять освободившегося, очень много таких поднадзорных, так что уследить за всеми не выходит. Например, у костромского педофила был запрет приближаться к детским учреждениям, но от рецидива это не спасло.

Как изменить систему надзора

Специалисты уверены, что изменить систему надзора за освободившимися педофилами можно. Для этого, например, стоит обратиться к современной технике.

«Если меры правильно организовать, они дают свой эффект — есть GPS, биллинг и так далее. Браслет надеть — и все», — уверен Василий Макиенко.

В таком случае техника направит сигнал контролирующим органам, если человек нарушит запрет — на приближение к детским учреждениям или на несанкционированный переезд. Согласен с действенностью такого метода и Иван Мельников.

«На мой взгляд, педофилам необходимо такой браслет надевать для более точного наблюдения за этими гражданами. Были случаи, когда такой гражданин передвигался из одного региона в другой, никаких мер принято не было», — заявил он.

Также, по мнению Анатолия Кустова, профилактика рецидивов педофилии должна быть и со стороны самого общества. Когда человек возвращается на постоянное место жительства, люди должны присматривать за ним, не допускать контактов с детьми. Иван Мельников согласился с тем, что сотрудничество общества с МВД в вопросах контроля за отсидевшими педофилами может оказаться продуктивным.

«Но этого недостаточно, для профилактики преступлений нужны более радикальные меры — медицинское лечение или изоляция в специальных местах. Раньше такое было, когда ограничивали проживание определенными местами, чтобы они все время были на виду, на контроле, в том числе и у населения», — уверен Анатолий Кустов.

Следить за полицией

Однако контроль, по мнению Ивана Мельникова, должен быть и за полицией — как со стороны надзирательных органов, то есть прокуратуры, так и простых россиян.

«Полицейские должны понимать, что сотрудники прокуратуры будут серьезно за ними следить и в случае чего наказывать жестко и неотвратимо», — подчеркнул он.

В этом призваны помочь общественные советы при органах полиции, но их работу тоже нужно корректировать. Сейчас, по словам правозащитника, нередко в такие советы берут бывших силовиков, хорошо знакомых с теми, за кем они должны осуществлять надзор — бывшими коллегами.

«Сегодня зачастую [у общественных советов остается] формальная функция, никаких активных действий не происходит. В общественные советы должны входить инициативные люди, независимые, которые смогут обратить внимание на то, что сотрудники полиции недорабатывают или нарушают», — заключил Мельников.