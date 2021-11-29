«Такие люди не меняются». Зачем России закон о кастрации педофилов

В следующем году парламентарии могут рассмотреть закон о принудительной химической кастрации педофилов. Подобные предложения звучали не единожды, но контраргументом звучало то, что преступники могут измениться. Однако врачи уверены: даже кастрированный педофил может быть опасен.

Закон о педофилах

В 2022 году в Госдуму внесут исправленный закон о химической кастрации педофилов. Эта тема поднималась и ранее: осенью уже внесли инициативу об ужесточении наказания для педофилов. В новом законе предусматривается пожизненное наказание за повторные преступления, а также увеличение максимального возраста для признания потерпевшими.

О принудительном лечении для педофилов снова заговорили после нападения на девочку в Москве, которое 21 ноября совершил освободившийся рецидивист. Как выяснилось, мужчина трижды побывал за решеткой: за попытку изнасилования девочки, насильственные действия и грабеж. Тем не менее он вышел на свободу досрочно с отличной характеристикой от ФСИН, рассказал РЕН ТВ.

Принудительная химическая — то есть не хирургическая, а медикаментозная — кастрация педофилов сможет понизить у мужчин сексуальное влечение. Автором законопроекта стал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он рассказал «Известиям», что в следующем году внесет в Госдуму доработанный законопроект.

Закон о педофилах пора ужесточить

По мнению адвоката Марии Ярмуш, есть очень большой шанс, что Госдума, наконец, внесет изменения в Уголовный кодекс РФ и примет эти поправки, поскольку в последнее время преступления поражают своей жестокостью и безнаказанностью. В разговоре с «360» адвокат отметила, что рецидивисты, осужденные за педофилию, не меняются, когда выходят на волю.

«Такие люди не меняются: их стремление к тому, чтобы опять совершить преступные действия против детей, выше их. Я считаю, что необходимо уже государству принять закон о химической кастрации, ввести охранные ордеры и постоянное наблюдение за такими людьми. Это просто необходимо!» — сказала Мария Ярмуш.

В качестве альтернативы таким мерам адвокат предложила менять законодательство и осуждать за педофилию пожизненно, как это делают в других странах. По ее словам, есть некие силы, которые пытаются давить на законодателя, указывают на права человека и на возможное исправление педофилов. Но на деле исправлений не наступает.

Кастрированный педофил также опасен

Врач-психиатр Елизавета Жесткова рассказала «360», что человек, который сознает, что у него есть влечение к несовершеннолетним и это нехорошо, может обратиться за помощью к психологу, психотерапевту или психиатру. Пациент должен быть готов бороться со своим влечением.

«При этом сохраняется врачебная тайна — до тех пор, пока человек не нарушил закон. Врачи обязаны сообщать только о совершенном преступлении, но совершение и намерение — разные вещи. Ведь дело же не в том, что у людей, совершающих подобные преступления, есть такие желания, а в том, что они их реализовывают», — пояснила Елизавета Жесткова.

Такие люди просто пренебрегают морально-этическими нормами общества в угоду своим желаниям.

Химическая кастрация, по словам врача, отнюдь не гарантирует, что человек откажется от преступлений: половая дисфункция не означает, что он не совершит какого-то насилия, имея такое желание психологически.

«Поэтому химическая кастрация не решает полностью проблему в любом случае. Однако что-то предпринимать надо. На данном этапе у нас слишком слабые законы в отношении подобных преступлений. Крайне редко человек, который совершил подобное, может измениться после срока в местах не столь отдаленных. Нужно ужесточать законы, и в первую очередь нужно ужесточать контроль», — сказала Елизавета Жесткова.

Эксперт по вопросам государства и права Денис Меркулов подтвердил «360», что в Госдуму уже пытались вносить поправки и законы о химической кастрации педофилов. Однако правозащитник отметил, что в России стараются не использовать медицину в карательных целях, как это иногда допускалось в Советском Союзе.

«В некоторых странах такое есть, а в некоторых педофилов за такие преступления просто казнят. Скорее всего, у нас закон примут. Человек отсидел за это преступление, вышел и сразу совершил такое же — ну что с ним еще делать? Либо химически кастрировать, либо уничтожать. Потому что очевидно, что тюрьма его не исправила», — заключил Денис Меркулов.