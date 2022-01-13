Дело о халатности полицейских возбудили после убийства девочки в Костроме

Дело о халатности полицейских возбудили после убийства пятилетней девочки в Костроме. Их подозревают в недостаточном внимании к освободившемуся из тюрьмы педофилу, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин РИА «Новости».

«Возбуждено еще одно уголовное дело — по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным», — сказал он.

Пятилетняя девочка пропала 4 января после прогулки в Костроме. Ее забрали двое неизвестных и скрылись. Ребенка начали искать, но не нашли. Позже силовики задержали двух мужчин, которые сознались в убийстве. Тело девочки обнаружили в помещении общежития.

Прокуратура сообщила, что оба подозреваемых были судимы ранее, один из них — за сексуальное насилие и порнографию. Второй отбывал наказание за кражу. Они арестованы, им предъявлены обвинения. СМИ писали, что ребенок стал «подарком» одному из подозреваемых на день рождения.