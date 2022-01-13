Госдума рассмотрит закон о пожизненном сроке для педофилов до февраля

Законопроект об ужесточении наказания для педофилов рассмотрят в Госдуме в ближайшее время. Депутаты обсудят поправки до 1 февраля, написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин сообщил, что к нему обратились депутаты из Костромской области, которые попросили, чтобы законопроект о пожизненном наказании за педофилию рассмотрели в ближайшее время. Спикер Госдумы отметил, что решение законодателей по этому вопросу ожидает и российское общество.

«Скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны», — предположил Володин.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец ранее предложила авторам законопроекта предусмотреть в нем пожизненный срок в качестве наказания не только для педофилов-рецидивистов, но и для впервые осужденных за такие преступления. Детский омбудсмен в беседе с «360» отметила, что недавний случай с убийством пятилетней девочки в Костроме, где один из подозреваемых ранее уже был судим за педофилию, показал, что такие люди не исправляются, а становятся только более изощренными и осторожными в своих преступлениях.