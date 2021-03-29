Спасительная лавина. Взрыв в Хибинах спасет от разрушений и жертв

Группа школьников попала под лавину в Мурманской области. Одна девочка погибла, а остальных удалось спасти. Спустя несколько дней на склоне нашли тело пропавшего лыжника. Причиной смерти могла также стать стихия. В итоге в Хибинах решили принудительно спустить лавины. Просто закрыть гору нельзя, так как это может привести к разрушительным последствиям.

Снежная лавина сошла в Хибинах вечером 22 марта. Ее длина составила 250 метров, а глубина снега превышала 1,5 метра. В зоне завала оказалась туристическая группа из Петербурга. Из 13-ти детей погибла 13-летняя девочка.

Региональные следователи начали проверку в отношении организаторов поездки детей в Хибины. Они завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть ребенка. Всех остальных детей вывезли с горы и доставили в Апатиты.

«Детские туристические группы прибыли в санаторий. <…> Организовано их всестороннее обеспечение. Поисково-спасательные подразделения возвращаются на пункты постоянной дислокации», — сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Дмитрий Плотников.

Вечером 27 марта на горе Айкуайвенчорр пропал мужчина. Вместе с двумя другими лыжниками он катался вне трассы на склоне Цирк ВМФ. В какой-то момент спортсмен пропал, а его поисками занялись спасатели. Предполагалось, что мужчина вылетел со скалы и погиб. В ночь на 28 марта лыжника нашли мертвым, его тело спустили с горы.

Источник фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

После этого региональные спасатели предупредили о проведении принудительного спуска лавин с помощью взрывчатки в Хибинах.

«По информации Кировского филиала АО „Апатит“ (Отдел лавинной безопасности) 29 марта 2021 года в период с 12:00 до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов», — сообщила пресс-служба ведомства.

Снег решили спустить в лавинных очагах № 14. Из-за этого временно ограничили движение на участке от станции Юкспориок до станции Погрузочная. Кроме того, спасатели отметили, что ночью и утром 30 марта на юге Мурманской области ожидается сильный мокрый снег.

Зачем спускать лавины?

Перед принудительным спуском снега лавинщики производят анализ толщи и нестабильных слоев, рассказал «360» альпинист и спасатель Денис Киселев. Если специалисты признали склон лавиноопасным, то на нем закладывается взрывчатка, с помощью которой разгружают гору.

«То есть склон становится менее снежным. Кататься после этого можно сразу, но это не гарантирует того, что больше никогда ничего не произойдет. Бывает, что иногда лавины сходят и после принудительного спуска. Хотя, конечно, вероятность намного ниже», — пояснил спасатель.

Он добавил, что на лавиноопасном склоне находиться нельзя. Но обычно в таких случаях людей не пускают на гору, а само место огораживают. По словам Киселева, проводить принудительные спуски крайне необходимо, чтобы избежать разрушительных последствий. Просто закрыть склон для лыжников и сноубордистов нельзя.

«Снег накапливается и накапливается, что может привести к катастрофическим лавинам. Если сейчас это лавины, когда склон еще не накопил свою силу и массу, то потом накопление может привести к тому, что сойдут такие лавины, которые принесут намного больший ущерб, чем разгрузка склона пока он не набрал свою силу», — отметил альпинист.

Киселев напомнил, что во время одного из принудительных спусков в Хибинах пострадали люди. Тогда уволили директора лавинной службы.

«Это как раз тот случай, когда вовремя склон не разгрузили, и все привело вот к таким последствиям», — сказал спасатель.

Меры предосторожности

Принудительные спуски лавин проводят в местах, где располагаются горнолыжные склоны или промышленные здания. При этом перед работами всегда идет оповещение.

«Потом идут сирены, а за два часа идет проверка, выставляется оцепление. Оповещают по радио, телевидению, пишут в газетах, что будет принудительный спуск лавин», — подчеркнул Киселев.

Он добавил, что при подобном мероприятии принимаются все возможные меры, чтобы никто не попал в зону схода снега.