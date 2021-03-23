Попавших под лавину в Хибинах туристов вывезли с горы

В Мурманской области из горной местности вывезли группу туристов, которая попала под лавину в Хибинах. Их доставили в Апатиты и разместили в санатории.

Поисково-спасательную операцию завершили вечером 23 марта, рассказал врио начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Дмитрий Плотников.

«Детские туристические группы прибыли в санаторий. <…> Организовано их всестороннее обеспечение. Поисково-спасательные подразделения возвращаются на пункты постоянной дислокации», — уточнил он.

Пострадавших на протяжении всего пути от станции Имандра до вокзала Апатитов сопровождал психолог МЧС.

Операцию по спасению 38 человек, среди которых был 31 ребенок, провели в минимально возможные сроки благодаря активной и слаженной работе ведомства, регионального правительства, муниципальных аварийно-спасательных формирований и областного представительства РЖД.

К спасательной операции привлекли 84 человека и 33 единицы техники, в том числе 47 специалистов МЧС и 16 единиц техники ведомства.

Региональные следователи начали проверку в отношении организаторов поездки детей в Хибины. Во время похода погибла 13-летняя девочка.