Турист-лыжник пропал в Хибинах

В Мурманской области группа спасателей выдвинулись на поиски пропавшего туриста. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Тургруппа из трех человек вышла в лыжный поход. Один лыжник пропал, возможно, упал со склона в Хибинах.

Четверо спасателей города Кировска выехали в район горы Айкуайвенчорр. В 20:15 (местное время совпадает с московским) группа прибыла на место. Позднее к ним присоединились еще пять спасателей.

Туриста ищут с использованием снегоходов. Сотрудники МЧС проверяют маршрут, по которому шли лыжники.

Айкуайвенчорр — гора в Хибинах высотой 1075 метров над уровнем моря. Гора находится возле Кировска. Там работает горнолыжный центр «Большой Вудъявр».

На склонах горы есть трассы для горных лыж и сноуборда, трамплины для фристайла. На южном склоне находится исток реки Айкуайвенйок.

На днях в Хибинах попала под лавину группа детей из Санкт-Петербурга. Одна девочка погибла. СК заинтересовался организаторами поездки.