Пропавшего в Хибинах лыжника нашли мертвым

Турист, потерявшийся во время лыжного похода в Мурманской области, найден мертвым. Его тело спустили с горы, сообщили ТАСС в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС.

«Он погиб. Его нашли, спустили с горы», — сообщил собеседник агентства.

Мужчина пропал вечером в субботу, 27 марта, на горе Айкуайвенчорр. Он отправился в лыжный поход вместе с еще двумя туристами. Они и сообщили об исчезновении товарища.

На Айкуайвенчорре расположен горнолыжный центр «Большой Вудъявр». Поисками пропавшего занимались девять спасателей.

По данным подписчиков Telegram-канала «Заполярный ворчун», погиб горнолыжник, а не участник похода. Вечером 27 марта трое лыжников занималась фрирайдом — катанием вне трассы на склоне Цирк ВМФ горы Айкуайвенчорр. Один из спортсменов вылетел на скалы и погиб.

Ранее на этой неделе в Хибинах попала под лавину группа школьников 12-15 лет из Санкт-Петербурга. Группа из 31 ребенка и семи взрослых отправилась в многодневный лыжный поход. На третий день похода на детей сошла лавина. Погибла тринадцатилетняя девочка.